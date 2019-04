Tottenham Hotspur: Harry Kane zieht sich "schwere Bänderverletzung" zu - Dele Alli mit Handbruch

Torjäger Harry Kane vom englischen Topklub Tottenham Hotspur hat sich beim Hinspiel-Erfolg im Champions-League-Viertelfinale eine "schwere Bänderverletzung im linken Knöchel" zugezogen.

Das teilten die Londoner zwei Tage nach dem 1:0 gegen Meister Manchester City mit. Angaben zur Ausfalldauer machten die Spurs nicht.

Zudem erlitt Nationalspieler Dele Alli einen Bruch der linken Hand. Weitere Untersuchungen sollen ergeben, ob der Offensivspieler im Premier-League-Spiel am Samstag (13.30 Uhr) gegen Absteiger Huddersfield Town sowie im Rückspiel bei den Citizens am Mittwoch (21.00 Uhr) wieder mitmischen kann.

Harry Kane verletzt sich wieder am linken Knöchel

Kane war am Dienstagabend in einem Zweikampf mit seinem englischen Nationalmannschaftskollegen Fabian Delph umgeknickt. Schon im Januar hatte er eine Bänderverletzung am linken Knöchel erlitten und fiel für sieben Spiele aus.

In Premier League und Champions League hat Kane für Tottenham in dieser Saison bereits 22 Tore erzielt und ist damit treffsicherster Angreifer des Teams.