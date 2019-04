Machester City wieder an der Spitze - Spurs gewinnen erstes Spiel im neuen Stadion

Manchester City hat sich am Mittwochabend erneut an die Tabellenspitze der Premier League gesetzt. Die Citizens schlugen Cardiff mit 2:0 und liegen nun einen Punkt vor dem FC Liverpool. Die Tottenham Hotspur gewannen zeitgleich ihr erstes Spiel im neuen Stadion. Auch der FC Chelsea gewann.

In Manchester sorgten Kevin de Bruyne (6.) und Nationalspieler Leroy Sane (44.) bereits im ersten Durchgang für den Endstand. Am Freitag können die Reds allerdings zumindest vorübergehend wieder an den Skyblues vorbeiziehen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg an der heimischen Anfield Road gegen den FC Southampton mit dem deutschen Trainer Ralph Hasenhüttl.

Einen erfolgreichen Einstand im neuen Stadion feierte unterdessen Tottenham Hotspur. Das Team von Mauricio Pochettino gewann die erste Begegnung in der mit mehreren Monaten Verzögerung eröffneten Spielstätte gegen Crystal Palace 2:0 (0:0) und liegt mit 64 Punkten auf dem dritten Platz.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze folgen der FC Arsenal, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, und der FC Chelsea einen Punkt hinter Tottenham. Die Blues gewannen das dritte Spiel des Abends 3:0 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion.

Für Tottenham trug sich der ehemalige Bundesligaprofi Heung Min Son (56.) als erster Torschütze im neuen Stadion ein, Christian Eriksen (81.) legte nach. Für Chelsea trafen Olivier Giroud (38.), Eden Hazard (60.) und Ruben Loftus-Cheek (63.).

Premier-League-Tabelle: Manchester City neuer Tabellenführer