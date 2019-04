Manchester United - Manchester City heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Heute ist es wieder soweit: Das berühmt berüchtigte Manchester Derby steht vor der Tür. Wo und wie ihr das Nachholspiel vom 31. Spieltag der Premier League live mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX. Außerdem bekommt ihr hier einen Überblick zu den vergangenen Duellen zwischen den Manchester-Klubs.

Nach dem Champions-League-Aus gegen Barcelona geht es für Manchester United in erster Linie um die Sicherung eines Startplatzes für die nächste Saison der Königsklasse.

Für den Stadtrivalen von Manchester City hingegen, sind mit der Meisterschaft und dem Pokal noch zwei Titelgewinne möglich. City-Mittelfeldspieler Bernardo Silva weiß um die Bedeutung des anstehenden Manchester-Derbys: "Wir sind so glücklich über den Sieg (am Samstag) und jetzt geht es weiter mit einem weiteren harten Spiel gegen Manchester United, das meiner Meinung nach im Titelrennen entscheidend sein wird."

Manchester United gegen Manchester City: Spieldaten im Vorfeld und Torjäger

Das Derby zwischen Manchester United und Manchester City steht in der Premier League heute als letzte Partie des 31. Spieltags auf der Tagesordnung. Mit Anpfiff um 21 Uhr wird die Begegnung im legendären Old Trafford, der Heimspielstätte von Manchester United, ausgetragen.

Folgendes Schiedsrichter-Gespann übernimmt heute Abend die Leitung der Partie in Manchester:

Schiedsrichter: Andre Marriner

Assistenten: Scott Ledger, Simon Long

Vierter Offizieller: Craig Pawson

Top-Torjäger von United in der Premier League

Sergio Augero führt die Torjägerliste der Premier League mit 18 Treffer an. Die ersten Verfolger sind Pierre-Emerick Aubameyang, Harry Kane, Sadio Mane und Mohamed Salah mit jeweils 17 Toren.

Manchester United Tore Elfmeter R. Lukaku 12 0 P. Pogba 11 7 A. Martial 9 1

Top-Torjäger von City in der Premier League:

Manchester City Tore Elfmeter S. Agüero 18 2 R. Sterling 15 0 L. Sané 8 0

Manchester United - Manchester City live: Heute im TV oder LIVESTREAM?

Das Stadtderby zwischen den Red Devils und den Citizens wird nicht live im TV zu sehen sein. Dafür hat sich der Streaming-Anbieter DAZN die exklusiven Übertragungsrechte für dieses Spiel gesichert.

Eine Viertelstunde vor Beginn geht es mit ersten Vorberichten zum Spiel los. Dann meldet sich unter anderem Moderator Tobi Wahnschaffe mit folgendem Personal zu Wort:

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Ralph Gunesch

Die Partie Manchester United - Manchester City wird nicht das einzige von DAZN übertragene Live-Spiel in dieser Saison bleiben.

DAZN strahlt beispielsweise schon am Freitag ein weiteres Live-Highlight aus Englands höchster Spielklasse live und in voller Länge aus. Ab 21 Uhr ist der FC Liverpool gegen Huddersfield Town im Einsatz.

Manchester United gegen Manchester City im LIVETICKER

Neben der Übertragung per Livestream auf DAZN könnt ihr das Manchester-Derby selbstverständlich wieder im Liveticker bei SPOX mitverfolgen. SPOX liefert euch ab 21 Uhr das gesamte Spielgeschehen mit allen Toren, Wechseln und vielen weiteren Aktionen des Spiels in Echtzeit via SPOX-Liveticker.

Manchester United - Manchester City: Vergangene Stadtderbys

Die Manchester-Derbys der letzten Jahre endeten ergebnistechnisch alles andere als deutlich. Die Spiele endeten mit maximal einem Tor Unterschied, drei der vergangenen fünf Partien entschied City für sich.

Die fünf letzten Direkt-Duelle von Manchester United und Manchester City in der Premier League:

Datum Heim-Team Gast-Team Ergebnis 11.11.2018 Manchester City Manchester United 3:1 07.04.2018 Manchester City Manchester United 2:3 10.12.2017 Manchester United Manchester City 1:2 27.04.2017 Manchester City Manchester United 0:0 10.09.2016 Manchester United Manchester City 1:2

Premier League: Tabelle am 35. Spieltag

Das anstehende Premier-League-Duell in Manchester ist nicht die einzige verlegte Begegnung, die heute auf dem Programm steht. Zwei weitere Partien vom 31. Spieltag werden heute nachgeholt. Außerdem findet heute ein Nachholspiel vom 33. Spieltag zwischen Wolverhampton und dem FC Arsenal statt.

Aktuelle Tabelle vor Beginn der verlegten Premier-League-Begegnungen: