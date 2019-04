Premier League: Manchester United gegen FC Chelsea heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Verfolgerduell um die Champions-League-Plätze in der Premier League empfängt heute Manchester United den FC Chelsea. Alle Infos zum Spitzenspiel Englands gibt's für euch bei SPOX.

Nach der deutlichen Niederlage von Arsenal bei Leicester City (0:3) könnte Chelsea mit einem heutigen Sieg auf vier Punkte davonziehen. United dagegen könnte mit einem Dreier an Arsenal vorbeiziehen.

Manchester United gegen Chelsea: Datum, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Old Trafford in Manchester. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter : Martin Atkinson

: Martin Atkinson Assistenten : Stephen Child, Lee Betts

: Stephen Child, Lee Betts Vierter Offizieller: Jonathan Moss

United gegen Chelsea heute live im TV, Livestream und Liveticker

United vs. Chelsea: Die Aufstellungen

So gehen die Teams in die Partie

United : De Gea - Young, Smaling, Lindelöf, Shaw - Matic, Pogba, Herrera - Mata - Lukaku, Rashford

: De Gea - Young, Smaling, Lindelöf, Shaw - Matic, Pogba, Herrera - Mata - Lukaku, Rashford Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Alonso - Kante, Jorginho, Kovacic - Willian, Higuain, Hazard

Die Tabelle der Premier League

United könnte auf Rang 5 vorrücken. Chelsea dagegen könnte auf den Dritten Tottenham aufschließen und die Lücke zu den Verfolgern vergrößern.