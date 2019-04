FC Liverpool, Restprogramm: Spielplan und kommende Gegner in Liga & Champions League

In der Premier League geht es für den FC Liverpool auf die Zielgerade zu. Nur noch wenige Spiele stehen der Mannschaft bis zum Ende der Saison 2018/19 bevor. SPOX blickt auf das Restprogramm des englischen Traditionsvereins.

Bislang behielt der FC Liverpool die Nerven und gewann zuletzt neun Pflichtspiele in Folge.

Beim Gastspiel am vergangenen Sonntag musst die Mannschaft von Jürgen Klopp jedoch länger als erwartet auf einen Führungstreffer warten. Nach drei vergebenen Großchancen von Firmino und Trent Alexander-Arnold, erlöste Wijnaldum die Reds. Den Schlusspunkt und damit die Entscheidung setzte James Milner durch einen Elfmeter (82.).

FC Liverpool: Restprogramm in Meisterschaft und Champions League

Das Team von Jürgen Klopp führt die Premier-League-Tabelle aktuell mit 88 Punkten und einem Zwei-Punkte-Vorsprung vor Manchester City an, hat aber bereits ein Spiel mehr ausgetragen. Am Mittwoch trifft City im Stadtderby auf Manchester United und könnte durch einen Sieg die Tabellenführung zurückerobern.

Während sich beide Verein aus Manchester nicht für das Champions-League-Halbfinale qualifizierten, zog der FC Liverpool mit zwei souveränen Siegen in die Vorschlussrunde ein.

FC Liverpool - Gesamter Spielplan in der Übersicht

Restprogramm des FC Liverpool in der Premier League:

Datum Uhrzeit Heim Gast 26.04.19 21.00 Uhr FC Liverpool Huddersfield Town 04.05.19 20.45 Uhr Newcastle United FC Liverpool 12.05.19 16.00 Uhr FC Liverpool Wolverhampton Wanderers

FC Liverpool in der Champions League - Verbleibende/mögliche Termine:

Datum Anpfiff Heim-Team Gast-Team 01.05.19 21 Uhr FC Barcelona FC Liverpool 07.05.19 21 Uhr FC Liverpool FC Barcelona 01.06.19 21 Uhr Sieger HF 1 Sieger HF 2

FC Liverpool in lila, grün und sogar blau - die bunte Trikot-Historie der Reds © getty 1/23 Der FC Liverpool ist experimentierfreudig, wenn es um Trikot-Designs geht. Das beweist ein Blick auf die Historie - sogar in blau und grün liefen die Reds schon auf. Das erste Trikot für die kommende Saison steht auch schon in den Startlöchern. © getty 2/23 Saison 1998/1999 © getty 3/23 Saison 1999/2000 © getty 4/23 Saison 2000/2001 © getty 5/23 Saison 2001/2002 © getty 6/23 Saison 2002/2003 © getty 7/23 Saison 2003/2004 © getty 8/23 Saison 2004/2005 © getty 9/23 Saison 2005/2006 © getty 10/23 Saison 2006/2007 © getty 11/23 Saison 2007/2008 © getty 12/23 Saison 2008/2009 © getty 13/23 Saison 2009/2010 © getty 14/23 Saison 2010/2011 © getty 15/23 Saison 2011/2012 © getty 16/23 Saison 2012/2013 © getty 17/23 Saison 2013/2014 © getty 18/23 Saison 2014/2015 © getty 19/23 Saison 2015/2016 © getty 20/23 Saison 2016/2017 © getty 21/23 Saison 2017/2018 © getty 22/23 Saison 2018/2019 © getty 23/23 Saison 2019/20: Das Heimtrikot der kommenden Saison ist am 18. April veröffentlicht worden. So sieht das Heimtrikot aus.

Champions League, FC Liverpool: Der Weg ins Halbfinale

Im Gegensatz zur Gruppenphase, in der Liverpool drei Spiele verlor und sich nur knapp als Gruppenzweiter für die K.o.-Runde qualifizierte, traten die LFC-Profis in der K.o.-Phase deutlich souveräner auf.

Nach Anlaufschwierigkeiten im Hinspiel gegen den FC Bayern (0:0), ließ man im Rückspiel in München keinen Zweifel am Viertelfinal-Einzug (1:3). Noch deutlicher gestaltete Liverpool das Champions-League-Viertelfinale. Nach Hin- und Rückspiel setzten sich die Reds mit 6:1 gegen den FC Porto durch.

Alle Ergebnisse des FC Liverpool in der K.o.-Phase der Champions-League-Saison 2018/19:

Runde Heim Gast Ergebnis Achtelfinale FC Liverpool Bayern München 0:0 Achtelfinale Bayern München FC Liverpool 1:3 Viertelfinale FC Liverpool FC Porto 2:0 Viertelfinale FC Porto FC Liverpool 4:1

Premier League: Hin- und Rückrunde von LFC im Vergleich

Im Vergleich zur Hinrunde ist bei Liverpool in der Premier League ein kleiner Leistungsabfall zu erkennen. In der Hinrunde blieben die Reds mit 16 Siegen und drei Unentschieden ungeschlagen. In der Rückrunde mussten die Reds drei Spieltag vor Schluss bereits vier Unentschieden sowie eine Niederlage einstecken.

Premier-League-Tabelle in der Hinrunde nach 19 Spieltagen:

Pl. Mannschaft Sp. S. U. N. Diff. Pkt. 1 Liverpool FC 19 16 3 0 36 51 2 Tottenham Hotspur 19 15 0 4 24 45 3 Manchester City 19 14 2 3 36 44 4 Chelsea FC 19 12 4 3 21 40 5 Arsenal FC 19 11 5 3 16 38 6 Manchester United 19 9 5 5 6 32 7 Leicester City 19 8 4 7 2 28 8 Everton FC 19 7 6 6 2 27 9 West Ham United 19 8 3 8 -1 27 10 Watford FC 19 8 3 8 -1 27 11 Wolverhampton Wanderers 19 7 5 7 -2 26 12 AFC Bournemouth 19 8 2 9 -6 26 13 Brighton & Hove Albion 19 6 4 9 -6 22 14 Crystal Palace 19 5 4 10 -8 19 15 Newcastle United 19 4 5 10 -12 17 16 Southampton FC 19 3 6 10 -15 15 17 Cardiff City 19 4 3 12 -20 15 18 Burnley FC 19 3 3 13 -24 12 19 Fulham FC 19 2 5 12 -26 11 20 Huddersfield Town 19 2 4 13 -22 10

Premier League: Aktuelle Tabelle mit Liverpool FC

Aktuelle Tabelle der Premier League mit dem FC Liverpool: