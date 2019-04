FA Cup: Das Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FA Cup geht in seine heiße Phase. Am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag finden die Halbfinals des englischen Pokals statt. Alle Infos zu den Begegnungen sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker bekommt ihr hier bei SPOX.

Unter den letzten Vier Mannschaften kämpfen Manchester City, Brighton & Hove Albion, der FC Watford und die Wolverhampton Wanderers um den Einzug ins Finale.

FA Cup: Die Halbfinals im Überblick

Beide Aufeinandertreffen werden im 90.000 Zuschauer fassenden Wembley Stadium in London stattfinden.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 06.04.2019 18.30 Uhr Manchester City Brighton & Hove Albion 07.04.2019 17 Uhr FC Watford Wolverhampton Wanderers

FA-Cup-Halbfinale: Die Übertragung im TV und Livestream

Die Begegnung wird live und in voller Länge auf DAZN übertragen.

Was ist DAZN?

FA-Cup-Halbfinale: die Vorschau

Während sich Top-Favorit Manchester City in der Runde der letzten acht gegen Zweitligist Swansea zu einem knappen 3:2-Auswärtssieg mühte, zog der FC Watford nach einer überzeugenden Leistung mit 2:1 gegen den Liga-Konkurrenten Crystal Palace ins Halbfinale ein.

In der zweiten Begegnug sorgten die Wolverhampton Wanderers im Viertelfinale für eine Überraschung. Den Wolves gelang dabei ein 2:1-Sieg gegen Manchester United. Gegner Brighton hatte mehr Probleme. Nur knapp konnte man im Viertelfinale mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Millwall das Ticket für die letzten Vier buchen.

FA Cup: Der Terminplan

Samstag und Sonntag finden die Halbfinals statt. Das Finale wird am 18. Mai ebenfalls im Wembley-Stadion ausgetragen.