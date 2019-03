Chelsea-Trainer Maurizio Sarri über Callum Hudson-Odoi: "Sehr gefährlich für einen 18-Jährigen"

Trainer Maurizio Sarri vom FC Chelsea ist besorgt, dass Callum Hudson-Odoi unter dem öffentlichen Interesse an seiner Person leiden könnte. Der 18-jährige Engländer wird vom FC Bayern München umworben.

"Ich denke es ist sehr gefährlich für einen 18-Jährigen, einen solchen Druck zu erleben. Er muss sich in diesem Alter verbessern, in taktischer, mentaler und physischer Hinsicht. Deshalb ist es gefährlich. Ich möchte nicht über ihn sprechen", sagte Sarri im Anschluss an das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Dynamo Kiew (3:0), in dem Hudson-Odoi der Treffer zum 3:0 gelungen war.

Der junge Engländer steht spätestens seit dem publik gewordenen Interesse des FC Bayern im Rampenlicht, wird von Sarri allerdings nur spärlich eingesetzt: "Ich habe mir meine Meinung gebildet. Er kann noch nicht an der Spitze sein. Er muss sich weiter verbessern und dann mit 22 oder 23, wie alle anderen auch, ankommen."

Diese Klubs gaben im Winter-Transferfenster am meisten Geld aus © getty 1/21 Das winterliche Transferfenster ist in den meisten Ländern geschlossen. Welcher Klub hat bis zum 31. Januar am meisten investiert? Das Ranking im Überblick. © getty 2/21 Platz 20: Cagliari Calcio, elf Neuzugänge für insgesamt 15,7 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Filip Bradaric für 5 Millionen Euro von HNK Rijeka. © getty 3/21 Platz 18: Galatasaray Istanbul, acht Neuzgänge für insgesamt 17 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Mbaye Diagne für 10 Millionen Euro von Kasimpasa. © getty 4/21 Platz 18: Real Madrid, ein Neuzugang für 17 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Brahim Diaz für 17 Millionen Euro von Manchester City. © getty 5/21 Platz 17: RB Leipzig, vier Neuzugänge für insgesamt 19 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Amadou Haidara für 19 Millionen Euro von RB Salzburg. © getty 6/21 Platz 16: CF Monterrey, zehn Neuzugänge für insgesamt 19,15 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Maximiliano Meza für 13,15 Millionen Euro von Independiente. © getty 7/21 Platz 15: SE Palmeiras Sao Paulo, 17 Neuzugänge für insgesamt 19,9 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Carlos Eduardo für 5,7 Millionen Euro von Pyramids FC. © getty 8/21 Platz 14: Cardiff City, sieben Neuzugänge für insgesamt 20,45 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Emiliano Sala für 17 Millionen Euro vom FC Nantes. © getty 9/21 Platz 13: Wolverhampton Wanderers, 13 Neuzugänge für insgesamt 20,5 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Jonny Castro für 20,5 Millionen Euro von Atletico Madrid. © getty 10/21 Platz 12: Guangzhou R&F, sieben Neuzugänge für insgesamt 21,89 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Mousa Dembele für 12,45 Millionen Euro von Tottenham Hotspur. © getty 11/21 Platz 11: Flamengo Rio de Janeiro, 12 Neuzugänge für insgesamt 23,33 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Giorgian de Arrascaeta für 13 Millionen Euro von EC Cruzeiro. © getty 12/21 Platz 10: AC Florenz, neun Neuzugänge für insgesamt 23,7 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Hamed Junior Traore für 12 Millionen Euro vom FC Empoli. © getty 13/21 Platz 9: CD Cruz Azrul, neun Neuzugänge für insgesamt 23,86 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Orbelin Pineda für 10,56 Millionen Euro von Deportivo Guadalajara. © Twitter @NUFC 14/21 Platz 8: Newcastle United, drei Neuzugänge für 25,15 Millionen Euro - Teuerster Transfers: Miguel Almiron für 24 Millionen Euro von Atalanta United. © getty 15/21 Platz 7: Stoke City, fünf Neuzugänge für insgesamt 32,2 Millionen Euro - Teuerste Transfers: Benik Afobe für 13,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers. © getty 16/21 Platz 6: Al-Ittihad Dschidda, acht Neuzugänge für insgesamt 33,15 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Aleksandar Prijovic für 10 Millionen Euro von PAOK Saloniki. © Twitter @afcbournemouth 17/21 Platz 5: AFC Bournemouth, vier Neuzugänge für insgesamt 34,8 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Dominic Solanke für 21,2 Millionen Euro vom FC Liverpool. © Twitter @PSG_inside 18/21 Platz 4: Paris Saint-Germain, ein Neuzugang für 40 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Leandro Paredes für 40 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg. © getty 19/21 Platz 3: Guangzhou Evergrande, acht Neuzugänge für insgesamt 67,27 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Paulinho für 42 Millionen Euro vom FC Barcelona. © getty 20/21 Platz 2: AC Milan, drei Neuzugänge für insgesamt 70 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Krzysztof Piatek für 35 Millionen Euro vom FC Genua. © getty 21/21 Platz 1: FC Chelsea, sechs Neuzugänge für insgesamt 73 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Christian Pulisic für 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund.

Maurizio Sarri: Callum Hudson-Odoi "muss mich nicht überzeugen"

Sarri wolle Hudson-Odoi damit dem "Druck von Medien, Klub und Fans" entziehen und dem Talent genug Ruhe einräumen, um sich zu entwickeln. "Ich denke in jeder Partie an ihn. In England gibt es meines Wissens nach keinen anderen Spieler des Jahrgangs 2000, der bereits 16 Einsätze hatte."

Hudson-Odois fußballerische Qualität würde Sarri niemals in Frage stellen: "Er muss mich nicht mehr überzeugen. Er hat mir gezeigt, dass er ein großartiger Spieler ist." In der Europa League hat Hudson-Odoi sieben Einsätze mit durchschnittlich 46 Minuten absolviert und dabei drei Tore erzielt. In der Premier League steht er bei 74 Minuten in vier Einsätzen.