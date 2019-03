Premier League: FC Arsenal gegen Manchester United heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag trifft der FC Arsenal in der Premier League auf Manchester United. Alle Informationen über diese Partie und wo ihr das Spiel live im TV und Livestreamverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Am 30. Spieltag der Premier League kommt es am heutigen Sonntag zu einem wahren Spitzenspiel. Die alten Rivalen Manchester United und der FC Arsenal treffen im engen Rennen um die Champions-League-Plätze aufeinander. Durch den Ausrutscher von Tottenham Hotspur gegen den FC Southhampton kann der FC Arsenal bis auf einen Punkt an die drittplatzierten Spurs heranrücken und Manchester United würde mit einem Sieg sogar mit Tottenham gleichziehen.

FC Arsenal gegen Manchester United: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Duell zwischen dem FC Arsenal und Manchester United findet am heutigen Sonntag im Emirates Stadium in London statt. Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr.

FC Arsenal gegen Manchester United heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel wird leider nicht im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel jedoch live und in voller Länge. Die Übertragung inklusive Vorberichterstattung beginnt ab 17.15 live aus dem Stadion. Folgendes Personal steht euch für das Spitzenspiel zur Verfügung:

Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Benny Lauth

Ein Abonnement von DAZN kostet lediglich 9,99 Euro monatlich. Der Streamingdienst hat unter anderem die Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot. Zudem bietet DAZN zahlreiche andere Sportarten wie American Football, Basketball, Tennis und noch viel mehr an.

FC Arsenal gegen Manchester United im Liveticker

Solltet ihr keine Möglichkeit haben das Spiel zwischen dem FC Arsenal und Manchester United vor dem Bildschirm zu verfolgen, bietet euch SPOX auch einen ausführlichen Liveticker an. Somit bleibt ihr stets informiert über das aktuelle Spielgeschehen.

FC Arsenal vs. Manchester United: Drei Fakten zum Duell

Arsenal, das im diesjährigen FA-Cup gegen Manchester United im Emirates Stadium mit 1:3 verlor, musste zuvor nur zwei Mal gegen das gleiche Team zwei Heimniederlagen innerhalb einer Saison hinnehmen. Dies geschah 1987/88 gegen Nottingham Forest und 1993/94 gegen Aston Villa.

Der FC Arsenal ist auch in dieser Saison heimstark. Lediglich Manchester City (42) holte in der Premier League mehr Punkte als Arsenal (38). Manchester United hingegen ist auswärts sehr stark. Die Red Devils holten auswärts 29 Punkte, nur Tottenham (33) und Liverpool (32) holten mehr.

Die Gunners feierten in den letzten drei Premier-League-Heimspielen gegen Manchester United genauso viele Siege (2) wie in de letzten acht Duellen zuvor.

FC Arsenal - Manchester United: Die letzten fünf Duelle

Hier ein Überblick über letzten fünf Duelle beider Mannschaften.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis FA Cup 25.01.2019 FC Arsenal Manchester United 1:3 Premier League 05.12.2018 Manchester United FC Arsenal 2:2 Premier League 29.04.2018 Manchester United FC Arsenal 2:1 Premier League 02.12.2017 FC Arsenal Manchester United 1:3 Premier League 07.05.2017 FC Arsenal Manchester United 2:0

Die aktuelle Tabelle der Premier League zum 30. Spieltag

Die Premier League verspricht auch in dieser Saison jede Menge Spannung im Kampf um die Meisterschaft und die Champios-League-Plätze.