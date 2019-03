FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur heute live: Wer überträgt / zeigt die Reds vs. die Spurs im TV oder LIVE-STREAM?

Am heutigen Sonntag empfängt Jürgen Klopps FC Liverpool die Tottenham Hotspur zum Spitzenspiel am 32. Spieltag der Premier League. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo das Spiel im TV oder LIVE-STREAM übertragen wird.

FC Liverpool - Tottenham Hotspur im LIVE-STREAM sehen

Der Kracher zwischen den Reds und den Spurs wird am Sonntag um 17.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Premier-League-Rechte für die Saison 2018/19 gesichert und überträgt das Spiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv.

FC Liverpool gegen die Spurs live im TV sehen - geht das?

Da DAZN sich die Rechte für den deutschsprachigen Raum exklusiv gesichert hat, wird das Match nicht im Fernsehen übertragen. Allerdings kannst du DAZN auch auf dem Fernseher sehen.

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt euch zum Beispiel über verschiedene Konsolen die App herunterladen und schon habt ihr DAZN auf dem Fernseher. Hier gibt es eine Übersicht, welche Konsolen und Smart-TV-Geräte mit DAZN kompatibel sind.

© getty

Reds vs. Spurs heute im LIVE-TICKER

SPOX bietet eine große Bandbreite an LIVE-TICKERN an. Neben allen Partien der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga könnt ihr bei uns auch die wichtigsten Spiele der Primera Division, Serie A, Ligue 1 und eben Premier League im Ticker verfolgen. Diese sind selbstverständlich kostenlos.

FC Liverpool - Tottenham Hotspur: Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die beiden Trainer ihre Aufstellungen bekannt geben. So liefen die Teams in ihrem letzten Pflichtspiel auf:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Lallana - Salah, Firmino, Mane

Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Lallana - Salah, Firmino, Mane Tottenham: Lloris - Walker-Peters, Vertonghen, Sanchez, Rose - Sissoko, Dier, Dele, Eriksen - Kane, Lucas

Liverpool gegen Tottenham: Vorschau, Daten, Fakten, Infos

Da der FC Liverpool der Gastgeber in der heutigen Partie ist, wird das Duell in Anfield ausgetragen. Das Stadion bietet Platz für 54.074 Zuschauer. Schiedsrichter der Partie ist Martin Atkinson.

Das sind die wichtigsten Eckdaten vor dem Premier-League-Kracher:

FC Liverpool Tottenham Tabellenplatz vor dem Spieltag 1. 3. Punkte 76 61 Torverhältnis 70:18 57:32 Form SSUSU NUNNS Bester Torschütze Salah, Mane (beide 17) Kane (17)

Das Hinspiel konnte Liverpool mit 2:1 gewinnen. Georginio Wijnaldum brachte die Reds im ersten Durchgang in Führung, ehe Roberto Firmino nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte.

Tottenhams Erik Lamela gelang in der Nachspielzeit lediglich der Anschlusstreffer.

© getty

Liverpool gegen Tottenham heute live: Ausgangslage

Nach den Spielen am Samstag hat sich der Druck für beide Teams erhöht: Die Reds haben die Tabellenführung zumindest vorübergehend an Manchester City verloren. Das Team von Pep Guardiola gewann auswärts beim FC Fulham mit 2:0 und hat nun 77 Punkte auf dem Konto.

Die Spurs hingegen drohen nach den schlechten Ergebnissen der letzten Wochen, aus den Top vier herauszufallen. Manchester United besiegte am Samstag Watford mit 2:1 und hat nun ebenfalls 61 Zähler. Außerdem bahnt sich auch mit Arsenal (60) und Chelsea (57) ein spannender Kampf um die Champions-League-Plätze an.

Das ist die Tabelle der Premier League vor den Partien am Sonntag:

Position Team Spiele Punkte Torverhältnis 1. Manchester City 31 77 81:21 2. FC Liverpool 30 76 70:18 3. Tottenham Hotspur 30 61 57:32 4. Manchester United 31 61 60:41 5. FC Arsenal 30 60 63:39 6. FC Chelsea 30 57 50:33

