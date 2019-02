Chelsea-Trainer Sarri lässt Kepa-Einsatz gegen Tottenham nach Wechsel-Eklat offen

Trainer Maurizio Sarri vom FC Chelsea hat einen Einsatz von Torhüter Kepa Arrizabalaga im Premier-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch (21 Uhr live auf DAZN) nach dessen verweigerter Auswechslung im Finale des Carabao Cups gegen Manchester City (3:4 n.E.) offen gelassen.

"Ich weiß es noch nicht, ob er spielen wird, ich muss das entscheiden", erklärte Sarri auf der Pressekonferenz vor dem Duell der Londoner Spitzenklubs. "Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich denke, er ist fit. Gestern hatte er eine Regenerationseinheit, heute werden wir ihn beurteilen."

Kepa hatte im Duell mit den Citziens am Sonntagabend für einen Eklat gesorg , als er seine Auswechslung in den Schlussminuten der Verlängerung verweigerte. Coach Sarri hatte im Anschluss von einem Missverständnis gesprochen, betonte aber nun dennoch, dass er unglaublich sauer war.

"Ich habe eine Minute gebraucht, um wieder ruhiger zurückzukommen", erklärte der Coach seinen angedeuteten Abgang, nachdem der Wechsel nicht geklappt hatte. "Ich war ehrlich gesagt sehr enttäuscht, sehr verärgert."

Das Kepa-Chaos und seine Vorgänger: Die kuriosesten Wechsel aller Zeiten © getty 1/13 Das Auswechslungschaos um Kepa ist nicht das erste seiner Art. Die Geschichte des Fußballs bietet zahlreiche kuriose Wechsel-Geschichten. SPOX präsentiert die verrücktesten aller Zeiten. © imago 2/13 Die Zeitreise beginnt bei einem der historischen Momente von Günther Netzer. Der damalige Gladbacher verweigerte im Pokalfinale 1973 gegen Köln zunächst seine Einwechslung. Später wechselte er sich selbst ein und schoss die Borussia zum Titel. © getty 3/13 Christoph Daum ging im Jahr 1992 mit einem Wechsel-Fauxpas in die Geschichte ein. Sein VfB hätte trotz einer 1:4-Pleite gegen Leeds die Champions League erreicht, hätte Daum keinen vierten Ausländer eingewechselt. Stuttgart verpasste die Königsklasse. © getty 4/13 Bayern-Co-Trainer Klaus Augenthaler durfte beim Saisonfinale 1996 die Fäden in die Hände nehmen. Gegen Düsseldorf unternahm er in der Halbzeit gleich vier Auswechslungen. Da es um nichts mehr ging, verzichtete der Gegner jedoch auf einen Protest. © getty 5/13 Über 80 Minuten lief für den FC Bayern gegen den Tabellenletzten SC Freiburg nichts zusammen, als Giovanni Trapatoni 1997 Jürgen Klinsmann vom Feld nahm. Der war erzürnt und setzte zum legendären Tonnentritt an. © getty 6/13 Auch Otto Rehhagel unterlief ein Fauxpas. Er schickte 1998 Pascal Ojigwe gegen Bochum aufs Feld, obwohl bereits drei Nicht-Europäer für Kaiserslautern spielten. Später erkannte er das und wechselte Hany Ramzy, der dann eine Verletzung vortäuschte, aus. © getty 7/13 Marko Pantelic nutzte seine Auswechslung im Spiel gegen den Hamburger SV 2007 für einen denkwürdigen Auftritt. Er ließ sich bei seinem Abgang aufreizend viel Zeit, verbeugte sich vor den buhenden Fans und nach der gelben Karte auch beim Schiedsrichter. © getty 8/13 Greuther Früth stand 2011 vor einem historischen Elfmeterschießen im Pokal-Halbfinale gegen den BVB, als Coach Mike Büskens kurz vor Schluss noch Elfer-Killer Jasmin Fejzic einwechselte. Der wurde mit einem Patzer Momente später zum tragischen Mann. © getty 9/13 Auch international kam es immer wieder zu denkwürdigen Momenten. Florenz-Coach Delio Rossi wechselte 2012 Adem Ljajic nach nur 30 Minuten aus. Der Serbe beleidigte seinen Coach, woraufhin dieser auf seinen Spieler losging und mehrmals auf ihn einschlug. © getty 10/13 Real Madrid flog 2015 aus dem spanischen Pokal, weil Trainer Rafa Beintez Denis Cheryshev einsetzte, obwohl dieser gesperrt war. Der Russe hatte in der Vorsaison drei gelben Karten bei Leihverein Villarreal gesammelt und hätte nicht spielen dürfen. © getty 11/13 Lionel Messi verweigerte hingegen 2014 seine Auswechslung in einem Ligaspiel gegen den SD Eibar. Er wollte trotz 3:0-Führung und jünglichen Länderspielstrapazen nicht vom Feld. Luis Enrique musste stattdessen Neymar runternehmen. © twitter.com/PulseSportsGh 12/13 In der Ukraine machte sich Samuel Inkoom unbeliebt, als er sein Jersey noch auf dem Feld auszog, nachdem er seine Nummer rot auf der Wechseltafel aufleuchten sah. Der Schiedsrichter zeigte ihm die gelbe Karte. Es war die zweite für Inkoom: Platzverweis! © twitter.com/TotolotekPL 13/13 Für die letzte Panne vor Kepa sorgte Helder Guedes vom portugiesischen Klub Rio Ave. Der blamierte sich bei einem gescheiterten Panenka-Versuch aus elf Metern und wurde zu allem Übel daraufhin sofort vom Trainer vom Platz genommen.

Kepa kassiert Geldstrafe - Sarri: "Situation für mich geklärt

Kepa wurde vom Verein bereits zu einer Geldstrafe von einem Wochengehalt verdonnert, dies sei aber eine Entscheidung der Klubverantwortlichen gewesen. Wenngleich Sarri einen Einsatz seines Schlussmanns noch offen lässt, sei der Vorfall für den Italiener aber mittlerweile abgehakt.

"Nach gestern ist die Situation für mich geklärt", betonte Sarri. "Er ist ein junger Spieler und hat einen Fehler gemacht, aber stopp. Wenn er verstanden hat, dass er einen sehr großen Fehler gemacht hat, ist die Sache für mich gegessen."

Die Entscheidung, ob Kepa gegen die Spurs auflaufen wird, sei auch ein Signal an die Mannschaft. "Ich entscheide für die Gruppe", so Sarri. "Ich will eine Botschaft an das Team senden. Diese bedeutet entweder, dass Kepa auf dem Rasen stehen wird, oder dass er auf der Bank sitzt."