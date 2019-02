Premier League: Liverpool verteidigt Tabellenführung mit Kantersieg - Özil glänzt bei Arsenal

Der FC Liverpool hat seine Tabellenführung in der Premier League eindrucksvoll verteidigt und nach zwei Pflichtspielen ohne eigenes Tor seine Offensivgefahr wiedergefunden. Manchester City hält Schritt, auch Arsenal und United siegen. Der FC Chelsea gewinnt das Spitzenspiel - ohne Kepa.

Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp schoss am 28. Spieltag den FC Watford mit 5:0 (2:0) aus dem Stadion und liegt weiter einen Punkt vor Manchester City. Die Skyblues mit Ilkay Gündogan und Leroy Sane in der Startelf mühten sich gegen West Ham United zu einem 1:0 (0:0).

Im Topspiel des Abends gewann der FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur 2:0 (0:0) und wahrte seine Chancen auf die Qualifikation zur Champions League. Für Tottenham ist der Titeltraum durch die Pleite angesichts von neun Punkten Rückstand auf Liverpool wohl vorbei.

Chelsea-Torwart Kepa Arrizabalaga, der im Ligapokal-Finale gegen City (3:4 i.E.) am vergangenen Sonntag seine Auswechslung verweigert hatte, saß nur auf der Bank und wurde durch Ersatztorwart Willy Caballero ersetzt. Den Sieg für Chelsea besorgten Pedro (57.) und ein Eigentor von Kieran Trippier (85.) nach Missverständnis mit Torhüter Hugo Lloris.

In Liverpool avancierte Sadio Mane zum Mann des Spiels für die Reds. Der Senegalese traf zweimal (9., 20.), sein zweiter Treffer mit der Hacke aus elf Metern über den Torwart hinweg war besonders sehenswert. Der frühere Wolfsburger Divock Origi (66.) und Virgil van Dijk (80., 83.) machten den deutlichen Sieg perfekt. In Manchester traf Sergio Aguero (59.) per Foulelfmeter zum Sieg für City.

Starker Özil führt Arsenal zum Kantersieg

Eine starke Leistung zeigte Mesut Özil. Der Spielmacher steuerte beim 5:1 (2:1) des FC Arsenal gegen den AFC Bournemouth einen Treffer bei (4.) und gab die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 des früheren Dortmunders Henrikh Mkhitaryan (27.). In der zweiten Hälfte erhöhte das Team von Teammanager Unai Emery durch Tore von Laurent Koscielny (47.), Pierre-Emerick Aubameyang (59.) und Alexandre Lacazette (78.)

Im Tabellenkeller feierte der FC Southampton mit Teammanager Ralph Hasenhüttl einen wichtigen Sieg. Im Duell gegen den direkten Konkurrenten FC Fulham gewannen die Saints 2:0 (2:0) und verließen die Abstiegsplätze. Andre Schürrle stand bei Fulham zum zweiten Mal in Folge nicht im Kader.

Seine Aufholjagd in der Liga setzte unterdessen Rekordmeister Manchester United fort. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer gewann auch dank eines Doppelpacks von Romelu Lukaku (33., 52.) bei Crystal Palace 3:1 (1:0) und liegt weiter auf dem fünften Platz.

Die Ergebnisse des Tages im Überblick

FC Arsenal - AFC Bournemouth: 5:1

FC Southampton - FC Fulham: 2:0

Crystal Palace - Manchester United: 1:3

FC Chelsea - Tottenham Hotspur: 2:0

FC Liverpool - FC Watford: 5:0

Manchester City - West Ham United: 1:0

