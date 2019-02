Pep Guardiola schwärmt: Leroy Sane der beste Flügelspieler der Welt

Trainer Pep Guardiola von Manchester City schwärmt vor dem Carabao-Cup-Finale gegen den FC Chelsea am Sonntag (17.30 Uhr live auf DAZN) von Leroy Sane, sieht ihn aber noch nicht als Spielmacher im Zentrum wie David Silva oder Bernardo Silva.

"Sane ist der Beste der Welt auf dem Flügel, er ist ein unglaublicher Spieler", so Guardiola auf einer Pressekonferenz auf die Frage, ob er sich auch eine zentralere Rolle für den 23-Jährigen vorstellen könnte.

"Ich sage nicht, dass er nicht auch in der Mitte spielen könnte, aber noch ist er nicht bereit dafür", so der Coach weiter. "Vielleicht in der Zukunft, aber im Moment haben wir Spieler, die diesen Job besser machen können."