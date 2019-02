Jürgen Klopp vom FC Liverpool: "Unsere Aufgabe ist es, Träume zu erfüllen"

Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, hat in einem Interview mit Sky Sports UK von seinen Träumen gesprochen. Die Meisterschaft mit den Reds kommt darin nicht vor.

"Ich träume davon zusammen mit meiner Frau alt zu werden und Enkelkinder zu haben - das ist mein Traum. Ich träume nicht im Job. Ich arbeite, um ehrlich zu sein! Unsere Aufgabe ist es, Träume zu erfüllen. Nicht unsere eigenen. Vielleicht haben die Jungs einen. Ich bin kein großer Träumer. Ich bin immer noch ein glücklicher Mensch", so der 51-Jährige.

Einer der Träume, die der Ex-BVB-Coach in diesem Jahr erfüllen könnte, wäre die erste Meisterschaft des LFC seit 29 Jahren. Aktuell führt Liverpool die Tabelle der Premier League mit drei Punkten Vorsprung auf Manchester City und Trainer Pep Guardiola an. Ein Vorsprung, der vor einigen Wochen schon größer war.

Klopp und Liverpool: Nicht übertrieben entspannt

"Jemand sagte mir vor dem Spiel gegen Leicester, dass wir, wenn wir gewinnen würden, sieben Punkte in Führung liegen würden", fügte Klopp hinzu. "Nur eine Mannschaft in der Geschichte des englischen Fußballs hat diesen Vorsprung noch verspielt. Es war Kevin Keegans Newcastle und ich dachte, was machen wir mit diesen Informationen? Aber Menschen sind so."

Damit Liverpool nicht ein ähnliches Schicksal erleidet wie Newcastle will Klopp genauso weitermachen, wie bisher: "Wir machen nur unsere Arbeit und bisher haben wir es wirklich gut gemacht. Das ist es, was wir wieder tun werden. Du entscheidest, was du denkst, ich entscheide, was ich denke."

"Übertrieben entspannt" sei man dennoch nicht, gab der Coach zu. "Wir wissen, dass wir bis zum letzten Spiel unser Bestes geben müssen, und dann werden wir sehen, was passiert und wo wir die Saison beenden werden."