FC Liverpool: Top-Talent Paul Glatzel unterschreibt ersten Profivertrag

Der englische Titelanwärter FC Liverpool hat eines seiner größten Talente mit einem Profivertrag ausgestattet. Stürmer Paul Glatzel, geboren in Liverpool als Sohn deutscher Eltern, setzte an seinem 18. Geburtstag die Unterschrift unter sein neues Arbeitspapier.

Glatzel stürmt bereits seit der U9 für den ehemaligen Rekordmeister auf der Insel und ist aktuell Kapitän der U18-Junioren. Für sie erzielte der Teenager in der laufenden Saison bereits 22 Treffer und am Montagabend knipste er auch erstmals für die U23 in der Premier League 2. Ende November debütierte er für die deutsche U18-Nationalmannschaft.

© getty

Glatzels Trainer Barry Lewtas schwärmte unlängst bei Goal und SPOX von seinem Torjäger: "Er hatte in der Vergangenheit großes Pech mit Verletzungen, das liegt nun hoffentlich hinter ihm. Mit 15 Jahren zog er sich beim Kicken mit Freunden einen doppelten Beinbruch zu. Wir trauen ihm hier große Dinge zu und von den Rückschlägen hat er sich gut erholt und in dieser Saison eindrucksvoll zurückgeschlagen.“

Für Liverpool ist Glatzels Verlängerung die zweite gute Nachricht von einem vielversprechenden Eigengewächs in dieser Woche: Auch Adam Lewis, der aktuell unter Jürgen Klopp Luft in der ersten Mannschaft schnuppert und mit den Profis jüngst ins Trainingslager nach Marbella reiste, unterschrieb vor wenigen Tagen einen neuen Kontrakt.