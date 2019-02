FC Arsenal: Unai Emery fordert "mehr Beständigkeit" von Mesut Özil

Mesut Özil gerät beim FC Arsenal stärker unter Druck. Teammanager Unai Emery forderte von dem 30-Jährigen vor dem Europa-League-Duell mit BATE Borissow (Donnerstag) mehr Konstanz in den Trainingsleistungen, um sich bei den Gunners in der entscheidenden Saisonphase für mehr Einsätze zu empfehlen.

"Er muss beständiger sein, für das Training zur Verfügung stehen und für die Spiele. Ohne Verletzungen, ohne Krankheiten", sagte der Spanier und fügte hinzu: "Wenn man regelmäßig und beständig trainiert hat, kann man uns auch in den Spielen helfen."

Özil fehlte den Gunners im bisherigen Saisonverlauf schon mehrfach. Der Mittelfeldstar laborierte an Rücken- und Knieproblemen und litt außerdem an vereinzelten Erkrankungen. In Arsenals 26 bisherigen Ligaspielen gehörte Özil lediglich 13-mal zur Anfangsformation und wurde einmal eingewechselt. Sein bislang letztes Spiel für die Londoner bestritt der Ex-Nationalspieler am 25. Januar, ehe Özil in den drei seitherigen Pflichtspielen seines Klubs erneut nicht zum Einsatz kam.

Laut Emery steht Özil für Londons angestrebte Aufholjagd gegen Borissow nach der 0:1-Niederlage vor Wochenfrist im Hinspiel grundsätzlich bereit. Ob der frühere Schalker und Bremer auch auflaufen wird, ließ der Coach offen.