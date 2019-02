FC Chelsea: Antonio Rüdiger stellt sich nach Pleite bei Manchester City Diskussion mit Fans

Innenverteidiger Antonio Rüdiger hat sich nach dem 0:6-Debakel des FC Chelsea bei Manchester City dem wütenden Anhang gestellt - und wurde für seine Courage größtenteils gefeiert. Ein aufgebrachter Blues-Fan warf allerdings seine Dauerkarte auf den Rasen.

"Ich bin rübergekommen, um mich zu entschuldigen", rief der deutsche Nationalspieler, nachdem er einem Fan sein Trikot ausgehändigt hatte und für seine Leistung ausgebuht wurde. "Stelle dich vor mich, wenn du etwas zu sagen hast", richtete Rüdiger Worte an einen besonders erzürnten Fan.

Dass er sich nach der bitteren Niederlage im Etihad stellte, brachte dem Abwehrmann auch positive Resonanz. Einige im Chelsea-Block stimmten Sprechchöre auf Rüdiger an. Ein Twitter-User postete ein Video, in dem Rüdigers Auftritt vor den Fans zu sehen ist, mit den Worten: "Immerhin kümmert es ihn".

Ein Supporter der Londoner schien sich allerdings dennoch nicht beruhigen zu können. Vor lauter Frust warf er seine für die Chelsea-Heimspielstätte gültige Dauerkarte auf den Rasen.

Sarri verweigert nach Abpfiff Guardiola den Handschlag

Chelsea hatte gegen das Team von Trainer Pep Guardiola die höchste Premier-League-Niederlage seiner Vereinsgeschichte kassiert und ist erstmals in dieser Spielzeit auf Rang sechs abgerutscht. Diese Pleite zeigte auch bei Blues-Coach Maurizio Sarri Wirkung, der direkt nach Abpfiff wutentbrannt in die Kabine stürmte und dabei City-Coach Pep Guardiola den Handschlag verweigerte.

"Ich habe Pep einfach nicht gesehen. In diesem Moment wollte ich nur in die Kabine gehen. Danach bin ich, so wie ich es immer tue, zu ihm gegangen und habe ihn beglückwünscht", erklärte sich der 60-Jährige später bei Sky Sport Italia.

Sarri, der erst im vergangenen Sommer von seinem Landsmann Antonio Conte übernommen hatte, gilt spätestens nach der Blamage in Manchester als Wackelkandidat.