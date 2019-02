Antonio Rüdiger vom FC Chelsea fordert Stadionverbote bei rassistischen Gesängen

Antonio Rüdiger vom FC Chelsea würde es begrüßen, wenn auch andere Vereine ihre Fans nach rassistischen Entgleisungen mit Stadionverboten sanktionieren. Der eigene Klub solle als Vorbild dienen.

"Man muss sie einfach hart bestrafen. Und ich appelliere an die anderen Fans im Stadion, den Mund gegen diese Leute aufzumachen", sagte der Abwehrspieler dem kicker.

Anhänger der Blues waren im Dezember mehrmals negativ in die Schlagzeilen geraten, nachdem sie zunächst den englischen Nationalspieler Raheem Sterling (Manchester City) rassistisch beleidigt hatten und danach in einem Europa-League-Spiel antisemitische Sprechchöre anstimmten. Wegen der Vorkommnisse um Sterling verhängte der Verein vier Stadionverbote.

"Raheem und ich teilen dasselbe Schicksal. Dass es so was noch gibt, ist ein Skandal", sagte der 25-jährige Rüdiger: "Gut, dass Chelsea solche Verbote nun auch gegen einige Fans durchzieht."

Diese Klubs gaben im Winter-Transferfenster am meisten Geld aus © getty 1/21 Das winterliche Transferfenster ist in den meisten Ländern geschlossen. Welcher Klub hat bis zum 31. Januar am meisten investiert? Das Ranking im Überblick. © getty 2/21 Platz 20: Cagliari Calcio, elf Neuzugänge für insgesamt 15,7 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Filip Bradaric für 5 Millionen Euro von HNK Rijeka. © getty 3/21 Platz 18: Galatasaray Istanbul, acht Neuzgänge für insgesamt 17 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Mbaye Diagne für 10 Millionen Euro von Kasimpasa. © getty 4/21 Platz 18: Real Madrid, ein Neuzugang für 17 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Brahim Diaz für 17 Millionen Euro von Manchester City. © getty 5/21 Platz 17: RB Leipzig, vier Neuzugänge für insgesamt 19 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Amadou Haidara für 19 Millionen Euro von RB Salzburg. © getty 6/21 Platz 16: CF Monterrey, zehn Neuzugänge für insgesamt 19,15 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Maximiliano Meza für 13,15 Millionen Euro von Independiente. © getty 7/21 Platz 15: SE Palmeiras Sao Paulo, 17 Neuzugänge für insgesamt 19,9 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Carlos Eduardo für 5,7 Millionen Euro von Pyramids FC. © getty 8/21 Platz 14: Cardiff City, sieben Neuzugänge für insgesamt 20,45 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Emiliano Sala für 17 Millionen Euro vom FC Nantes. © getty 9/21 Platz 13: Wolverhampton Wanderers, 13 Neuzugänge für insgesamt 20,5 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Jonny Castro für 20,5 Millionen Euro von Atletico Madrid. © getty 10/21 Platz 12: Guangzhou R&F, sieben Neuzugänge für insgesamt 21,89 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Mousa Dembele für 12,45 Millionen Euro von Tottenham Hotspur. © getty 11/21 Platz 11: Flamengo Rio de Janeiro, 12 Neuzugänge für insgesamt 23,33 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Giorgian de Arrascaeta für 13 Millionen Euro von EC Cruzeiro. © getty 12/21 Platz 10: AC Florenz, neun Neuzugänge für insgesamt 23,7 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Hamed Junior Traore für 12 Millionen Euro vom FC Empoli. © getty 13/21 Platz 9: CD Cruz Azrul, neun Neuzugänge für insgesamt 23,86 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Orbelin Pineda für 10,56 Millionen Euro von Deportivo Guadalajara. © Twitter @NUFC 14/21 Platz 8: Newcastle United, drei Neuzugänge für 25,15 Millionen Euro - Teuerster Transfers: Miguel Almiron für 24 Millionen Euro von Atalanta United. © getty 15/21 Platz 7: Stoke City, fünf Neuzugänge für insgesamt 32,2 Millionen Euro - Teuerste Transfers: Benik Afobe für 13,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers. © getty 16/21 Platz 6: Al-Ittihad Dschidda, acht Neuzugänge für insgesamt 33,15 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Aleksandar Prijovic für 10 Millionen Euro von PAOK Saloniki. © Twitter @afcbournemouth 17/21 Platz 5: AFC Bournemouth, vier Neuzugänge für insgesamt 34,8 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Dominic Solanke für 21,2 Millionen Euro vom FC Liverpool. © Twitter @PSG_inside 18/21 Platz 4: Paris Saint-Germain, ein Neuzugang für 40 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Leandro Paredes für 40 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg. © getty 19/21 Platz 3: Guangzhou Evergrande, acht Neuzugänge für insgesamt 67,27 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Paulinho für 42 Millionen Euro vom FC Barcelona. © getty 20/21 Platz 2: AC Milan, drei Neuzugänge für insgesamt 70 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Krzysztof Piatek für 35 Millionen Euro vom FC Genua. © getty 21/21 Platz 1: FC Chelsea, sechs Neuzugänge für insgesamt 73 Millionen Euro - Teuerster Transfer: Christian Pulisic für 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund.

Antonio Rüdiger über DFB-Team: "Anderen Stellenwert"

Fernab des FC Chelsea ist Antonio Rüdiger auch im Dress der deutschen Nationalmannschaft aktiv. Dort allerdings ist er noch nicht zu einer festen Größe wie bei den Blues geworden: "Im Verein habe ich einen anderen Stellenwert, das sage ich ehrlich." Das will der Verteidiger möglichst ändern.

Rüdiger plant, auch in der Nationalmannschaft konstant gute Leistungen abzurufen und sich damit Bundestrainer Joachim Löw intensiv anzubieten: "In der Nationalmannschaft kam ich bisher häufig aus der zweiten Reihe. Dann ist es schwierig, auf Knopfdruck da zu sein. Aber natürlich ist auch mir der Unterschied aufgefallen. Daran will ich arbeiten, dort auch besser zu werden."