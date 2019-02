Premier League: Manchester United bleibt mit Solskjaer ungeschlagen

Manchester United bleibt unter Teammanager Ole Gunnar Solskjaer ungeschlagen. Die Red Devils schlugen Leicester City mit 1:0 (1:0) und sind mit 48 Zählern weiter im Rennen um die Champions-League-Plätze. United kletterte außerdem in der Tabelle vorübergehend auf Platz fünf. Der FC Arsenal kann am Abend mit einem Punktgewinn im Topspiel gegen Manchester City jedoch wieder vorbeiziehen (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN).

Marcus Rashford (9.) schoss United auf Vorlage von Paul Pogba in seinem 100. Premier-League-Auftritt mit seinem 26. Treffer zum Sieg. Dem Siegtreffer der Red Devils war ein bitterer Fehlpass in der eigenen Hälfte von Leicester-Rechtsverteidiger Ricardo Pereira vorausgegangen. In den ersten zehn Pflichtspielen fuhr Solskjaer neun Erfolge und ein Remis ein.

Durch die Erfolgsserie ist Manchester United mittlerweile wieder fester Bestandteil der "Big Six" in der Premier League und erstmals seit langem wieder Fünfter in der Tabelle. Der FC Arsenal rutschte durch den Sieg des englischen Rekordmeisters auf Rang sechs ab, kann jedoch mit einem Remis gegen Manchester City wieder an United vorbeiziehen.

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola benötigt jedoch ihrerseits mindestens einen Punkt, um wieder an Tottenham Hotspur (57) auf Platz zwei vorbeizuziehen und erster Verfolger von Tabellenführer FC Liverpool (61) mit Teammanager Jürgen Klopp zu sein.

Premier-League-Tabelle: FC Liverpool vier Punkte vor ManCity