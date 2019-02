Manchester United gegen FC Liverpool: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester United empfängt zum Ende des 27. Spieltags in der Premier League den FC Liverpool. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zur heutigen Partie und verrät, wo ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

ManUnited konnte zuletzt zweimal hintereinander in der Liga gewinnen und befindet sich somit auf dem vierten Tabellenplatz. Der Abstand zum Zweitplatzierten FC Liverpool beträgt dennoch ganze 14 Punkte. Im vergangenen Duell mit den Reds war Manchester United mit 1:3 unterlegen, jedoch scheinen diese zuletzt etwas aus dem Rhythmus gekommen zu sein.

Ebenso wie ihr heutiger Gegner konnte Liverpool zwar am letzten Spieltag mit 3:0 (AFC Bournemouth) gewinnen, in den beiden vorherigen Partien reichte es aber nur zum Unentschieden. Manchester City konnte die Mannschaft von Jürgen Klopp deshalb in der Tabelle überholen, doch lediglich das Torverhältnis (+54 vs. +44) trennt die Klubs aktuell. Die Citizens haben zudem ein Spiel mehr auf dem Konto, weshalb die Reds heute erneut die Spitze zurückerobern können.

Manchester United - FC Liverpool: Anpfiff, Ort & Schiedsrichter

Um 15.05 Uhr beginnt die Partie des FC Liverpool bei Manchester United. Austragungsstätte wird das legendäre Old Trafford in Manchester sein, welches Platz für 74.994 Zuschauer bietet.

Michael Oliver aus Ashington, Northumberland, ist der heutige Schiedsrichter. Seine Assistenten Stuart Burt und Simon Bennett werden ihn an den Seitenlinien unterstützen, während Andre Marriner den Job des vierten Offiziellen inne hat.

FC Liverpool bei ManUnited heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Manchester United und dem FC Liverpool wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Allerdings besitzt DAZN die exklusiven Übertragungsrechte für die Premier League und strahlt somit auch diese Partie heute live und in voller Länge aus. Ab 14.50 Uhr ist dieses Personal für euch im Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Der Streamingdienst bietet neben den Live-Spielen auch alle Highlights aus der englischen Spitzenliga an. Schon 40 Minuten nach dem Abpfiff stehen diese für euch bereit, zudem hat DAZN auch Duelle aus der UEFA Champions- und Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Programm. Auf die Highlights der Bundesliga müsst ihr mit einem Abonnement jedoch ebenfalls nicht verzichten.

Manchester United vs. FC Liverpool heute im LIVE-TICKER

Für ein solches Top-Duell der Premier League hat SPOX selbstverständlich einen Liveticker parat. Ihr müsst also auch ohne Abo auf keine entscheidende Aktion auf dem Spielfeld verzichten und seid selbst von unterwegs erstklassig über das Spielgeschehen informiert.

FC Liverpool gegen Manchester United: Die letzten PL-Duelle

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 16.12.2018 FC Liverpool Manchester United 3:1 (1:1) 10.03.2018 Manchester United FC Liverpool 2:1 (2:0) 14.10.2017 FC Liverpool Manchester United 0:0 (0:0) 15.01.2017 Manchester United FC Liverpool 1:1 (0:1) 17.10.2016 FC Liverpool Manchester United 0:0 (0:0)

ManUnited vs. FC Liverpool: Voraussichtliche Aufstellungen

ManUnited: De Gea - Young, Smalling, Lindelof, Shaw - Herrera, Matic, Pogba, Mata - Lukaku, Rashford

De Gea - Young, Smalling, Lindelof, Shaw - Herrera, Matic, Pogba, Mata - Lukaku, Rashford Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Keita - Salah, Firmino, Mane

