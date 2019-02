Kepa erklärt Auswechsel-Eklat: "Hatte nie die Absicht, mich gegen den Trainer zu stellen"

Nach seiner kuriosen Verweigerung, sich auswechseln zu lassen, hat sich Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga im Anschluss an die Carabao-Cup-Finalniederlage seiner Blues gegen Manchester City (3:4 n.E.) geäußert.

Es handle sich um ein großes Missverständnis, erklärte er gegenüber Reportern.

Was genau geschah aus Ihrer Sicht kurz vor Spielende?

Kepa Arrizabalaga: Ich glaube wir haben uns gegen ein sehr starkes Team ganz gut geschlagen. Am Ende hat uns das Glück im Elfmeterschießen gefehlt. Aber ich denke, Sie wollen auf die Szene mit Maurizio Sarri hinaus. Zunächst einmal muss ich klarstellen, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Es war zu keinem Zeitpunkt meine Absicht, den Anweisungen des Trainers nicht Folge zu leisten. Ich wurde nur zwei Mal auf dem Spielfeld behandelt und er dachte, dass ich nicht mehr in der Lage sei, weiterzumachen. Es gab einige Minuten lang Unklarheit, bis die Ärzte dann zurück zur Bank kamen und alles klargestellt haben. Der Trainer dachte einfach, dass ich nicht weitermachen kann und ich habe im Prinzip nur versucht zu erklären, dass es mir körperlich gut geht.

Viele Leute sagen nun, dass Sie Ungehorsam und fehlenden Respekt gezeigt hätten ...

Arrizabalaga: Ich weiß, dass es nicht den besten Eindruck macht, wenn man das als Außenstehender sieht. Ich habe mit dem Trainer schon darüber gesprochen. Ich verstehe, dass im Fernsehen und auf Social Media nun viel darüber geredet wird. Deswegen bin ich ja hier: Um zu erklären, dass ich nicht die Absicht hatte, mich gegen den Trainer zu stellen. Wir haben uns ausgetauscht: Ich wollte vermitteln, dass es mir gut geht - er dachte, dass es ein Problem gibt. Es waren angespannte Minuten mit viel Durcheinander...

Weil die Leute glauben, dass Sie sich geweigert haben vom Platz zu gehen. Aber Sie haben nur gesagt, dass sie nicht verletzt sind?

Arrizabalaga: Ganz genau. Ich dachte, dass man auf der Bank denkt, ich könnte nicht weiterspielen, weil ich schon das zweite Mal auf dem Boden lag. Die Verlängerung lief, wir waren viel gelaufen, also war es auch ein Mittel, das Spiel zu unterbrechen. Wir haben in den letzten Minuten gekämpft, mussten verteidigen. Also war es gut die Partie anzuhalten, um ein wenig Luft schnappen zu können. Ich wollte nicht sagen, dass ich nicht weitermachen kann. Ich weiß, dass jetzt jeder darüber redet, aber das ist meine Sicht der Dinge.

Haben Sie die Auswechseltafel gesehen?

Arrizabalaga: Ja, natürlich. Deswegen musste ich warten, bis die Ärzte auf die Bank zurückkehrten und Bescheid geben konnten, dass mit mir alles in Ordnung ist. Ich habe nicht meine Auswechslung verweigert.

Also war es kein Ungehorsam dem Trainer gegenüber?

Arrizabalaga: Nein, keineswegs. Ich wollte sagen, dass es mir gut geht.

Kuriose Szene: Kepa Arrizabalaga verweigert Auswechslung - Sarri tobt © getty 1/11 Kuriose Szene während des Finals im englischen Carabao-Cup-Finale zwischen dem FC Chelsea und Manchester City. Torhüter Kepa Arrizabalaga verweigert seine Auswechslung. SPOX zeigt euch, was genau passiert ist. © getty 2/11 117. Minute: Sergio Agüero kommt aus rund 20 Metern zum Abschluss, Kepa hält - weiter 0:0. Dabei hat der Torwart, der aufgrund von Oberschenkelproblemen fraglich war, einen Krampf. Ersatzmann Willy Caballero läuft sich warm. © getty 3/11 119. Minute: Kepa wird behandelt, Caballero macht sich fertig für seine Einwechslung. Doch dann gehen die Ärzte vom Feld und Kepa steht bereit, um den Ball von Schiri Jon Moss aufzunehmen. Der Spanier schlägt den Ball kurze Zeit später ab. © getty 4/11 Bei der nächsten Unterbrechung zeigt der Vierte Offizielle den Wechsel an. Caballero hat die Handschuhe an, alles geht seinen gewohnten Gang. Doch Kepa? Der will nicht. © getty 5/11 Es kommt zu mehreren Wortwechseln zwischen Sarri und Kepa. Sogar David Luiz und Schiri Moss müssen zum Torwart kommen, um ihn von einem Abgang zu überzeugen. © getty 6/11 Da der 24-Jährige immer noch protestiert, beginnt es in Sarri langsam zu brodeln. Der Italiener und sein Co-Trainer Zola schimpfen wie zwei Rohrspatzen und müssen vom Schiedsrichter beruhigt werden. © getty 7/11 Der Wechsel findet nicht statt! Sarri und Zola gehen zurück auf die Bank, das Spiel läuft weiter. Ersatzmann Caballero setzt sich wieder auf die Bank. © getty 8/11 Jetzt flippt Sarri völlig aus. Erst zeigt der 60-Jährige Caballero an, dass er sich nicht hinsetzen soll und donnert seinen Kaugummi auf seinen Sitz. Danach stampft er in Richtung Spielertunnel - und schimpft und schimpft und schimpft. © getty 9/11 123. Minute. Sarri zeigt erneut den Wechsel an. Das hat aber keiner auf seiner Bank mitbekommen. Nur Kepa gestikuliert fleißig, dass er auf dem Platz bleibt. Am Ende setzt sich Caballero wieder auf seinen Platz. © getty 10/11 Das Spiel geht ins Elfmeterschießen, Kepa schleicht in Richtung Spielerkreis. Sarri schimpft und will sich auf den Weg zum Torhüter machen. Antonio Rüdiger und Cesar Azpilicueta versuchen zu schlichten. Wenig später muss Rüdiger den Coach festhalten. © getty 11/11 Beim Elfmeterschießen patzt Kepa gegen Agüero, dessen Elfmeter rutscht unter ihm hindurch ins Tor. Der Spanier kann wenig später gegen Leroy Sane parieren. Nützt am Ende nichts, denn Manchester City gewinnt.

Was hat der Trainer nach dem Spiel gesagt?

Arrizabalaga: Wenn es noch etwas zu klären gibt, werden wir reden. Aber ich glaube, dass es ein Missverständnis war. Unglücklicherweise reden die Leute nun darüber. Ich weiß nicht was ich noch sagen soll.

Maurizio Sarri war außer sich, sagte aber später auf der Pressekonferenz, dass Sie recht hatten, aber auf falsche Art und Weise.

Arrizabalaga: Man muss auch verstehen, dass das die letzten Minuten eines Finales waren. Ich habe die Reaktionen gar nicht mitbekommen. Es war die letzte Spielminute, mit viel Hektik. Ich weiß, dass man nun ein gewisses Bild von mir hat, aber ich wollte mich nicht der Auswechslung verweigern.

Sie machen sich also keine Sorgen um Ihre Zukunft und darüber, was als nächstes passiert? Mit dem Trainer und den Mitspielern ist alles in Ordnung?

Arrizabalaga: Ja, ich glaube nicht, dass wir uns jetzt nur auf diese Szene konzentrieren sollten. Wir haben gegen eines der besten Teams der Welt auf einem guten Level gespielt. Wir waren nah dran am Sieg und sind jetzt natürlich enttäuscht. Die Mannschaft muss nun genau so weiterspielen. Heute haben wir gezeigt, dass wir mit den besten Teams mithalten können. Wir müssen aus diesem Spiel das Positive mitnehmen.