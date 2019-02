FC Liverpool bei West Ham United heute live im Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag wird die letzte Partie des 25. Spieltags ausgetragen. Der FC Liverpool gastiert bei West Ham United. Wo ihr die Partie im Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Nachdem Tottenham Hotspur zwischenzeitlich an Manchester City vorbeigezogen ist, konnte Manchester City mit einem 3:1-Erfolg gegen den FC Arsenal wieder auf den 2. Platz springen. Somit konnten die Citizens den Rückstand auf den FC Liverpool auf zwei Punkte verkürzen und den Druck auf die Mannschaft von Jürgen Klopp erhöhen.

Der FC Liverpool steht also unter Zugzwang und muss sein Auswärtsspiel bei West Ham United gewinnen, wenn der alte Fünf-Punkte-Vorsprung weider hergestellt werden will. Für die Hammers ist die Partie ebenfalls wichtig. Die Mannschaft von Manuel Pellegrini musste nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Arsenal zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Gegen den AFC Bournemouth unterlag man mit 0:2 und gegen Aufsteiger Wolverhampton kassierte man gar eine 0:3-Pleite.

West Ham United - FC Liverpool heute live im Livestream

Anpfiff des Spiels zwischen West Ham United und dem FC Liverpool ist am heutigen Montag um 21 Uhr. Austragungsort ist das London Stadium.

Im Free-TV wird die Partie nicht übertragen. Allerdings überträgt der Streamingdienst DAZN das Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt bereits um 20.45 Uhr.

Moderator: Daniel Lerche

Daniel Lerche Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Neben der Premier League hat DAZN auch weiteren Spitzensport im Angebot. So zeigt der Streamingdienst Spiele aus der Primera Division, Serie A und Ligue 1. darüber hinaus gibt es die Hihghlights der Bundesliga und 2. Liga schon 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen. Ein Abonnement kostet lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei das Abonnement monatlich kündbar ist.

West Ham United - FC Liverpool heute im Liveticker

SPOX bietet zudem einen ausführlichen Liveticker für diejenigen, die keine Möglichkeit haben das Spiel live zu verfolgen.

West Ham - Liverpool: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis 12.08.2018 Premier League FC Liverpool West Ham United 4:0 24.02.2018 Premier League FC Liverpool West Ham United 4:1 04.11.2017 Premier League West Ham United FC Liverpool 1:4 14.05.2017 Premier League West Ham United FC Liverpool 0:4 11.12.2016 Premier League FC Liverpool West Ham United 2:2

Die Premier League-Tabelle im Überblick