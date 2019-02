Premier League: FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier Leaguet rifft heute der FC Chelsea auf Tottenham Hotspur. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nach dem verloren Liga-Cup-Finale und der Posse um Torwart Kepa Arrizabalaga will der FC Chelsea nun in der Liga wieder in Erfolgsspur finden. Tottenham dagegen will Anschluss an die Spitze halten.

Chelsea vs. Tottenham: Wo und wann findet das Spiel statt?

Am heutigen Mittwoch findet die Partie der beiden Londoner Mannschaften um 21 Uhr statt. Austragungsort ist die Stamford Bridge, die Heimstätte der Blues. Schiedsrichter des Spiels ist Andre Marriner.

Chelsea gegen Tottenham heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie könnt ihr live beim Streamingdienst DAZN verfolgen. Die Vorberichte starten bereits um 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator : Markus Theil

: Markus Theil Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Helge Payer

DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Beim Streamingdienst könnt ihr unter anderem die Champions League sowie die Europa League verfolgen. Dazu bietet DAZN zahlreiche andere Sportarten wie American Football, Basketball, Tennis und noch viel mehr an.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, das Spiel im Liveticker von SPOX zu verfolgen.

Kuriose Szene: Kepa Arrizabalaga verweigert Auswechslung - Sarri tobt © getty 1/11 Kuriose Szene während des Finals im englischen Carabao-Cup-Finale zwischen dem FC Chelsea und Manchester City. Torhüter Kepa Arrizabalaga verweigert seine Auswechslung. SPOX zeigt euch, was genau passiert ist. © getty 2/11 117. Minute: Sergio Agüero kommt aus rund 20 Metern zum Abschluss, Kepa hält - weiter 0:0. Dabei hat der Torwart, der aufgrund von Oberschenkelproblemen fraglich war, einen Krampf. Ersatzmann Willy Caballero läuft sich warm. © getty 3/11 119. Minute: Kepa wird behandelt, Caballero macht sich fertig für seine Einwechslung. Doch dann gehen die Ärzte vom Feld und Kepa steht bereit, um den Ball von Schiri Jon Moss aufzunehmen. Der Spanier schlägt den Ball kurze Zeit später ab. © getty 4/11 Bei der nächsten Unterbrechung zeigt der Vierte Offizielle den Wechsel an. Caballero hat die Handschuhe an, alles geht seinen gewohnten Gang. Doch Kepa? Der will nicht. © getty 5/11 Es kommt zu mehreren Wortwechseln zwischen Sarri und Kepa. Sogar David Luiz und Schiri Moss müssen zum Torwart kommen, um ihn von einem Abgang zu überzeugen. © getty 6/11 Da der 24-Jährige immer noch protestiert, beginnt es in Sarri langsam zu brodeln. Der Italiener und sein Co-Trainer Zola schimpfen wie zwei Rohrspatzen und müssen vom Schiedsrichter beruhigt werden. © getty 7/11 Der Wechsel findet nicht statt! Sarri und Zola gehen zurück auf die Bank, das Spiel läuft weiter. Ersatzmann Caballero setzt sich wieder auf die Bank. © getty 8/11 Jetzt flippt Sarri völlig aus. Erst zeigt der 60-Jährige Caballero an, dass er sich nicht hinsetzen soll und donnert seinen Kaugummi auf seinen Sitz. Danach stampft er in Richtung Spielertunnel - und schimpft und schimpft und schimpft. © getty 9/11 123. Minute. Sarri zeigt erneut den Wechsel an. Das hat aber keiner auf seiner Bank mitbekommen. Nur Kepa gestikuliert fleißig, dass er auf dem Platz bleibt. Am Ende setzt sich Caballero wieder auf seinen Platz. © getty 10/11 Das Spiel geht ins Elfmeterschießen, Kepa schleicht in Richtung Spielerkreis. Sarri schimpft und will sich auf den Weg zum Torhüter machen. Antonio Rüdiger und Cesar Azpilicueta versuchen zu schlichten. Wenig später muss Rüdiger den Coach festhalten. © getty 11/11 Beim Elfmeterschießen patzt Kepa gegen Agüero, dessen Elfmeter rutscht unter ihm hindurch ins Tor. Der Spanier kann wenig später gegen Leroy Sane parieren. Nützt am Ende nichts, denn Manchester City gewinnt.

FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur: Voraussichtliche Aufstellungen

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso - Jorginho, Kante, Barkley - Willian, Higuain, Hazard

: Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso - Jorginho, Kante, Barkley - Willian, Higuain, Hazard Spurs: Lloris - Trippier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Dier, Sissoko, Winks - Eriksen, Son - Kane

Chelsea gegen Tottenham: Die letzten fünf Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Datum Ergebnis Carabao Cup (Halbfinale) 24.01.2019 FC Chelsea Tottenham 6:3 n.E. Carabao Cup (Halbfinale) 08.01.2019 Tottenham FC Chelsea 1:0 Premier League 24.11.2018 Tottenham FC Chelsea 3:1 Premier League 01.04.2018 FC Chelsea Tottenham 1:3 Premier League 20.08.2017 Tottenham FC Chelsea 1:2

Die Tabelle der Premier League vor dem 28. Spieltag