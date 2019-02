Von Freitag, den 15 Februar, bis zum Montag, den 18. Februar, finden die Achtelfinal-Spiele im FA Cup statt. SPOX zeigt euch, welche Mannschaften aufeinandertreffen und wie ihr den englischen Pokalwettbewerb im Livestream verfolgen könnt.

Zum Auftakt der Achtelfinals im FA Cup empfangen die Queens Park Rangers den FC Watford. Es ist die einizge Partie der fünften Runde, die am Freitag stattfindet. Es folgen drei weitere Spiele am Samstag sowie am Sonntag, bis es am Montag schließlich zum Top-Duell des Wettbewerbs kommt.

Dann trifft nämlich der FC Chelsea auf Manchester United, der Sieger dieser Partie wird als großer Favorit auf den Titel ins Viertelfinale einziehen.

FA Cup: Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Livestream Freitag, der 15.02 20.45 Uhr Queens Park Rangers FC Watford DAZN Samstag, der 16.02. 13.30 Uhr Brighton & Hove Albion Derby County DAZN Samstag, der 16.02. 16 Uhr AFC Wimbledon FC Millwall DAZN Samstag, der 16.02. 18.30 Uhr AFC Newport County Manchester City DAZN Sonntag, der 17.02. 14 Uhr Bristol City Wolverhampton Wanderers DAZN Sonntag, der 17.02. 17 Uhr Doncaster Rovers Crystal Palace DAZN Sonntag, der 17.02. 17 Uhr Swansea City FC Brentford DAZN Montag, der 18.02. 20.30 Uhr FC Chelsea Manchester United DAZN

FA Cup: Die Achtelfinals live auf DAZN im Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele der fünften Runde des FA Cups live und exklusiv. Zudem bekommt ihr schon kurze Zeit nach dem Abpfiff die Highlights der Begegnungen geboten und könnt die Duelle auf Abruf nachholen.

Abgesehen vom englischen Pokalwettbewerb hat DAZN auch die Premier League sowie die UEFA Champions- und Europa League im Programm. Ausgewählte Partien aus der Primera Division, Serie A und Ligue 1 warten ebenfalls auf euch.

Für lediglich 9,99 Euro im Monat bekommt ihr Zugriff auf den Top-Fußball aus ganz Europa, die ersten 30 Tage könnt ihr das Angebot sogar völlig kostenfrei testen. Doch auch danach habt ihr die Möglichkeit, euer Abonnement monatlich zu kündigen, solltet ihr nicht zufrieden sein.

FA Cup: Die Pokal-Sieger der letzten 10 Jahre