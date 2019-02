Arsene Wenger wollte BVB-Star Jadon Sancho zum FC Arsenal holen

Der langjährige Arsenal-Trainer Arsene Wenger hat gegenüber beIN SPORTS verraten, dass er den heutigen BVB-Star Jadon Sancho zu den Gunners holen wollte.

Sein Interesse bestand zu jener Zeit, als Sancho noch bei Manchester City unter Vertrag stand. Von dort wechselte der Angreifer im Sommer 2017 schließlich aber für knapp acht Millionen Euro Ablöse zu Borussia Dortmund.

Wenger, der dafür bekannt war, bei Arsenal auf junge Spieler zu setzen, führte aus: "Ich wollte ihn von ManCity holen, als er dort keine Einsätze bekam. Ich lockte ihn, weil er aus London stammt, und ich wollte ihn bei Arsenal haben. Er ist einer der besten Spieler seiner Generation. Er kann dribbeln und er hat diese besondere Arroganz."

Sancho hat die nötige "Arroganz" für einen "großen Spieler"

"Es gibt diese Eigenschaft von großen Spielern. Man mag es Arroganz, Selbstvertrauen oder Glauben an sich selbst nennen. Aber man muss es haben", konkretisierte der aktuell vereinslose Elsässer, was ihm an Sancho gefällt.

Der 18-Jährige ist auf der rechten Angriffsseite des BVB mittlerweile gesetzt. Nach seinen starken Vorstellungen in dieser Saison (21 Scorerpunkte in 29 Pflichtspielen) wurde er unter Gareth Southgate auch englischer Nationalspieler.

Sanchos Vertrag in Dortmund läuft bis 2022.