Leroy Sane trifft: Manchester City bleibt am FC Liverpool dran

Titelverteidiger Manchester City bleibt auch dank einer starken Leistung des Ex-Schalkers Leroy Sane in der Premier League Tabellenführer FC Liverpool auf den Fersen. Um 17 Uhr kommt es zum Duell zwischen dem FC Fulham und Tottenham Hotspur (live auf DAZN und im LIVETICKER).

Der Achtelfinal-Gegner von Schalke 04 in der Champions League feierte mit 3:0 (1:0) bei Tabellenschlusslicht Huddersfield Town seinen vierten Ligasieg in Folge und liegt nach dem 23. Spieltag weiterhin vier Zähler hinter Spitzenreiter Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp. Der kommende Kontrahent von Bayern München in der Königsklasse hatte sich am Vortag 4:3 gegen Crystal Palace durchgesetzt.

Der frühere Löwen-Profi Christopher Schindler per Eigentor (18.), Raheem Sterling (51.) und Nationalspieler Sane (56.) mit seinem achten Saisontor in der Liga trafen für den Favoriten. Sane bereitete zudem den zweiten Treffer mit einer präzisen Flanke vor.

Huddersfield kassierte unter Interimscoach Mark Hudson seine zehnte Ligapleite in Serie und ist bereits zehn Punkte vom rettenden Ufer entfernt. In Kürze soll bei den Terriers der bisherige Dortmunder U23-Trainer Jan Siewert als neuer Teammanager vorgestellt werden. Der 36-Jährige würde die Nachfolge von David Wagner antreten, der am vergangenen Montag vorzeitig seinen Hut genommen hatte.

