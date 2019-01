Chelsea: Maurizio Sarri erklärt Nichtberücksichtigung von Callum Hudson-Odoi

Trainer Maurizio Sarri vom FC Chelsea hat die Nichtberücksichtigung von Callum Hudson-Odoi für das Premier-League-Spiel gegen den AFC Bournemouth mit der Breite seines Kaders erklärt. "Wir haben vier Flügelspieler, einer davon muss auf die Tribüne", sagte der Italiener nach der überraschenden 0:4-Pleite.

"Er hat vor drei Tagen gespielt. Willian war dieses Mal in der Startelf, ich hatte also nur einen weiteren Flügelspieler auf der Bank", so Sarri weiter über den 18-Jährigen, dessen Wechsel zum FC Bayern München am Dienstag von den Blues blockiert wurde.

Sarri konstatierte in der Folge, dass Hudson-Odoi dem Klub etwas schulde. Er sei auf dem Weg, einer der Besten Europas zu werden, müsse aber die Arbeit der Jugendtrainer respektieren.

Nach Informationen von Goal und SPOX hatte der englische U-Nationalspieler seinen Arbeitgeber zuvor um Freigabe gebeten, um das Angebot der Bayern, das ihm 80.000 Euro Wochengehalt eingebracht hätte, anzunehmen.

Nachdem Chelsea dem Deal einen Riegel vorschob, muss sich Hudson-Odoi mindestens bis zum Sommer gedulden. Der englische U-Nationalspieler hat in London Vertrag bis 2020. In dieser Saison kommt er in elf Pflichtspielen auf zwei Tore und drei Assists.