Tottenham Hotspur vs. FC Chelsea: der League Cup heute live auf DAZN im Livestream

Im Halbfinale desCarabao Cup treffen am heutigen Dienstag die Tottenham Hotspurs auf den FC Chelsea. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt und gibt euch alle Informationen rund um die Partie.

Auf dem Weg ins Halbfinale musste Tottenham bisher in jedem Spiel gegen ein Team aus der Premier League ran. Auf einen etwas glücklicheren 6:4-Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Watford folgten souveräne 3:1- und 2:0-Erfolge gegen West Ham United und den FC Arsenal.

Und auch der FC Chelsea bekam gleich in seiner ersten Runde einen ziemlich dicken Brocken zugelost - nämlich den FC Liverpool. Gegen die Reds siegte Chelsea trotze einer B-Elf mit 2:1 und steht nach weiteren Siegen gegen das von Frank Lampard trainierte Derby County und den AFC Bournemouth, nun im Halbfinale.

Tottenham gegen Chelsea: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel findet am heutigen Dienstag, den 08.01.2019, um 21 Uhr im Londoner Wembley Stadium statt. Die eigentliche Heimspielstätte der Spurs, die White Hart Lane, wird voraussichtlich erst während der laufenden Rückrunde fertig gestellt. Bis auf Weiteres tragen die Spurs daher ihre Heimspiele und auch das Hinspiel im League Cup gegen den FC Chelsea im Wembley aus. Das Rückspiel steigt am 22. Januar an der Londoner Stamford Bridge, der Heimspielstätte des FC Chelsea.

Tottenham vs Chelsea live auf DAZN im Livestream

Die heutige Partie zwischen Tottenham und Chelsea wird nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen überträgt der Streamingdienst DAZN das Spiel live ab 21 Uhr.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Online-Sport-Streamingdienst. Für lediglich 9,99 Euro im Monat kommen Sport-Fans voll und ganz auf ihre Kosten. Neben weiterem europäischen Spitzenfußball, wie die Champions League, Premier League, Serie A, Primera Division oder Ligue 1, bietet DAZN seinen Abonnenten auch eine breite Palette an US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Darts, Hockey oder UFC.

Sichere dir jetzt den kostenlosen Probemonat auf DAZN und verfolge das Halbfinale des League Cups live.

Spurs gegen Chelsea: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Premier League 24.11.2018 Tottenham Hotspur FC Chelsea 3:1 Premier League 01.04.2018 FC Chelsea Tottenham Hotspur 1:3 Premier League 20.08.2017 Tottenham Hotspur FC Chelsea 1:2 FA Cup 22.04.2017 FC Chelsea Tottenham Hotspur 4:2 Premier League 04.01.2017 Tottenham Hotspur FC Chelsea 2:0

League Cup: Die Halbfinals in der Übersicht