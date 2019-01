Premier League: Manchester City gegen Wolverhampton heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montagabend trifft Manchester City in der Premier League auf die Wolverhampton Wanderers. SPOX halt alle Informationen zur Partie in der englischen Liga und informiert euch darüber, wo und wann ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.



Zum Abschluss des 22. Spieltags muss Wolverhampton gegen den Meister aus Manchester antreten. Die Wanderers sind zwar Aufsteiger, haben mit dem Abstiegskampf nichts zu tun und konnten schon einige Favoriten frustrieren. Für die Citizens geht es um die Meisterschaft und ein Sieg ist Pflicht, um am aktuellen Spitzenreiter Liverpool dranzubleiben.

Manchester City gegen Wolverhampton: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Manchester City und Wolverhampton findet am heutigen Montag, den 14. Januar, um 21 Uhr statt. Austragungsort ist das Etihad Stadium in Manchester.

ManCity gegen Wolverhampton: TV, Livestream und Liveticker

DAZN hält die Rechte an der Premier League und überträgt das Duell zwischen City und Wolverhampton live ab 20.54 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Der Streamingdienst überträgt neben den europäischen Top-Fußball-Ligen auch Partien der NBA, NFL, NHL, MLB, sowie Spitzenevents aus Tennis, UFC, Darts, Motorsport und vielem mehr. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern und 30 Tage von gratis Premium-Sport profitieren.

Daüber hinaus bietet SPOX einen kostenlosen Liveticker zum Mitlesen an.

Premier League: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag