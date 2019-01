Premier League: Der 21. Spieltag, Tabelle, TV-Übertragung und Liveticker

Wenn andere europäische Ligen Pause haben, geht es in der Premier League erst richtig zur Sache. Wir geben euch einen Überblick über den 21. Spieltag und die Tabelle und zeigen euch, wo ihr die Partien verfolgen könnt.

In der Premier League geht das spannende Titelrennen im neuen Jahr in eine weitere Runde. Liverpool erkämpfte sich mit starken Auftritten gegen Newcastle und Arsenal einen Vorsprung von sechs Zählern auf die direkten Verfolger aus Tottenham und setzte sich mit 54 Punkten an der Tabellenspitze fest. Mit Manchester City steht ein weiterer Titelfavorit mit 47 Punkten auf dem dritten Rang.

Premier League, 21. Spieltag: Die Spiele am 1. Januar im Überblick

An Neujahr fanden bereits drei Partien in der Premier League statt. Arsenal steckte die 5:1-Pleite gegen Liverpool weg und konnte gegen Abstiegskandidat Fulham überzeugen. Auch Leicester und Tottenham waren erfolgreich.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 01. Januar 2019 FC Everton Leicester City 0:1 01. Januar 2019 FC Arsenal FC Fulham 4:1 01. Januar 2019 Cardiff City Tottenham Hotspur 0:3

Premier League, 21. Spieltag: Die Spiele am 2. Januar im Überblick

Am Mittwochabend finden folgende sechs Partien statt:

Datum Anstoß Heim Auswärts 02. Januar 2019 20.45 Uhr Bournemouth Watford 02. Januar 2019 20.45 Uhr Chelsea Southampton 02. Januar 2019 20.45 Uhr Huddersfield Burnley 02. Januar 2019 20.45 Uhr West Ham Brighton & Hove 02. Januar 2019 20.45 Uhr Wolverhampton Crystal Palace 02. Januar 2019 21 Uhr Newcastle United Manchester United

Premier League am Mittwoch im LIVE-TICKER verfolgen

Premier League, 21. Spieltag: Die Spiele am 3. Januar im Überblick

Am Donnerstagabend kommt es zum absoluten Spitzenspiel in der Premier League: Manchester City empfängt die Spitzenreiter aus Liverpool.

Datum Anstoß Heim Auswärts Liveticker 03. Januar 2019 21 Uhr Manchester City FC Liverpool Liveticker

Die Premier League live im Livestream verfolgen

DAZN konnte sich für die aktuelle Saison die Übertragungsrechte für die Premier League in Deutschland un Österreich sichern. Der Streamingdienst zeigt alle Partien exklusiv und überträgt auch das Spitzenspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool.

DAZN wird auch häufig das "Netflix des Sports" genannt. Neben den europäischen Top-Ligen werden zudem noch die Champions und Europa League gezeigt und auch Spiele der vier großen amerikanischen Ligen (NFL, NBA, MLB, NHL) können gestreamt werden. Der Streamingdienst kostet lediglich 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

Wer noch keine DAZN-Abo besitzt, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern!

Die Tabelle der Premier League vor dem 21. Spieltag