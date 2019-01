Newcastle gegen Manchester United heute live: Premier League im TV, Livestream und Liveticker

Manchester United befindet sich seit der Entlassung von Jose Mourinho mit dem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjær in einer richtig guten Phase. Am heutigen Mittwoch will der Norweger gegen Newcastle United seine Serie fortsetzen. Bei SPOX erfahrt ihr alles, was ihr über das Spiel wissen wollt und wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Manchester United hat seit dem Amtsantritt am 19.12.2018 von Solskjaer alle drei Partien gewonnen. Bei den drei Siegen schossen die Red Devils zwölf Tore und kassierten nur drei Gegentore. Während United am vergangenen Spieltag mit 4:1 gegen den AFC Bournemouth gewann, trennte sich Newcastle und der FC Watford 1:1-Unentschieden.

Newcastle - Manchester United: Wann und wo findet die Partie statt?

Am heutigen Mittwochabend wird die Begegnung zwischen Newcastle United und Manchester United um 21 Uhr von Schiedsrichter Andre Marriner angepfiffen. Austragungsort ist der St. James Park in Newcastle upon Tyne. Das Stadion bietet 52.338 Zuschauern Platz.

Manchester United zu Gast in Newcastle heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung zwischen Newcastle United und Manchester United wird nicht im Free-TV gezeigt. Der Streamingdienst DAZN hingegen, überträgt die Partie live und in voller Länge.

Zudem bietet euch DAZN alle Highlights der anderen Premier-League-Spiele ab 23 Uhr. Ein Abo kostet 9,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

Newcastle United - Manchester United heute im LIVE-TICKER

Falls ihr noch kein Abo habt, aber das Spiel trotzdem verfolgen wollt, könnt ihr die Partie zwischen Newcastle und Manchester United im ausführlichen LIVE-TICKER von SPOX nutzen.

Newcastle vs. Manchester United: Die vergangenen Duelle

Im Hinspiel der aktuellen Saison drehte Manchester United das Spiel nach einem 0:2-Rückstand. Alexis Sanchez erzielte in der 90. Minute per Kopfball das entscheidende Tor zum 3:2.

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis Premier League 06.10.2018 Manchester United Newcastle United 3:2 (0:2) Premier League 11.02.2018 Newcastle United Manchester United 1:0 (0:0) Premier League 18.11.2017 Manchester United Newcastle United 4:1 (2:1) Premier League 12.01.2016 Newcastle United Manchester United 3:3 (1:2)

Premier League: Die aktuelle Tabelle