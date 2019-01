ManUnited: Paul Pogba mit emotionaler Botschaft für Juve-Jugendspieler

Manchester Uniteds Paul Pogba hat sich mit einem emotionalen Tweet an Bryan Jocelyn Dodien, einen Jugendspieler von Juventus Turin, gewandt. "Ich bin so stolz auf Dich, mein Freund. Vielen Dank dafür, dass Du ein Vorbild für mich und viele andere bist", schrieb der Franzose.

Bei Dodien war vor rund drei Jahren ein Tumor und eine Krebserkrankung festgestellt worden. Pogba hatte das Schicksal des Jungen bewegt, er hatte bei einem Pokalspiel für Juve Dodien ein Tor gewidmet. "Ich werde immer bei ihm sein und ihn nie alleine lassen", hatte der Mittelfeldspieler damals versprochen.

Paul Pogba: "Was für ein Segen"

In der vergangenen Woche hatte der Teenager sein Comeback in Juves U15 gefeiert. "Was für ein Segen, dass Bryan den Krebs besiegt und nun sein erstes Spiel für die U15 gemacht hat", freute sich Pogba.

"Ich hoffe, dass ich Dich bald wiedersehe", ergänzte er.