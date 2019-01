Manchester City gegen Rotherham United: Die 3. Runde des FA Cups heute im Livestream

In der 3. Runde des FA Cups empfängt Manchester City heute Rotherdam United. SPOX zeigt euch, wo ihr diese Partie im Livestream verfolgen könnt.

Manchester City konnte zuletzt am 3. Januar mit 2:1 gegen den FC Liverpool gewinnen. Die Reds kassierten somit ihre erste Niederlage in der laufenden Saison und die Citizen kommen als Zweitplatzierter in der Premier League nun auf vier Zähler an die Spitze heran.

Der 7:0-Sieg von Tottenham Hotspur gegen Tranmere Rovers am 4. Januar eröffnete die dritte Hauptrunde des FA Cups, darauf folgten 22 Partien am Samstag. Heute finden insgesamt acht Begegnungen im FA Cup statt und morgen wird diese Runde mit der Partie Wolverhampton Wanderes gegen FC Liverpool abgeschlossen.

ManCity vs. Rotherdam: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Duell zwischen Manchester City und Rotherdam United beginnt am heutigen Sonntagmittag um 15 Uhr. Austragungsstätte wird das Etihad Stadium in Manchester sein.

Schiedsrichter David Coote aus Nottinghamshire leitet die Partie, ihm wird dabei von Peter Kirkup und Simon Long an den Seitenlinien assistiert. Paul Marsden agiert als vierter Offizieller und Lee Mason sowie Derek Eaton stehen als Video-Assistenten bereit.

FA Cup live auf DAZN im Livestream verfolgen

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte des FA Cups für die kommenden sechs Spielzeiten bis zur Saison 2023/24 gesichert. Seit der dritten Hauptrunde werden ausgewählte Partien live und in voller Länge ausgestrahlt, ab dem Viertelfinale könnt ihr sogar jedes einzelne Spiel exklusiv bei DAZN am Bildschirm verfolgen.

Bei dem Spiel von Manchester City gegen Rotherdam United sind folgende Kollegen für euch im Einsatz:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Benny Lauth

Die ersten 30 Tage könnt ihr den Streamingdienst kostenlos testen, darauf bezahlt ihr dennoch lediglich 9,99 Euro im Monat. Selbstverständlich könnt ihr euer Abonnemennt allerdings auch monatlich wieder kündigen, sollte euch das Angebot nicht zusagen.

Manchester City: Die vergangenen Spiele

Wettbewerb Datum Gegner Ergebnis Premier League 03.01.2019 FC Liverpool 2:1-Sieg Premier League 30.12.2018 FC Southampton 3:1-Sieg Premier League 26.12.2018 Leicester City 1:2-Niederlage Premier League 22.12.2018 Crystal Palace 2:3-Niederlage League Cup 18.12.2018 Leicester City 3:1-Sieg n.E. Premier League 15.12.2018 FC Everton 3:1-Sieg Champions League 12.12.2018 TSG 1899 Hoffenheim 2:1-Sieg

FA Cup: Welche Begegnung wird am Montag übertragen?