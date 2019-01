Manchester City gegen FC Liverpool: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 21. Spieltag der Premier League ist der Spitzenreiter FC Liverpool heute beim Verfolger Manchester City zu Gast. Alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihre diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp steht noch immer ungeschlagen an der Tabellenspitze und genießt eine komfortable Führung von sechs Punkten auf den nächsten Verfolger aus Tottenham. Mit einem Sieg im heutigen Spiel gegen Manchester wären die Reds ganze zehn Zähler von den Citizen entfernt. Zuletzt bewiesen sie erneut ihre Dominanz und fertigen Newcastle mit 4:0 und Arsenal mit 5:1 ab.

ManCity fuhr nach zwei Niederlagen in Folge am vergangenen Spieltag endlich wieder einen Sieg ein (3:1 gegen Southhampton). Ihr heutiger Gegner weist allerdings die stärkste Defensive der gesamten Liga auf und ließ erst magere acht Gegentreffer zu, dennoch trennen beide Mannschaften lediglich zwei Tore in der Differenz.

ManCity vs. FC Liverpool: Wo und wann findet die Partie statt?

Am heutigen Donnerstagabend wird das Spiel von Manchester City gegen den FC Liverpool um 21 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte ist das Etihad Stadium in Manchester mit Platz für 55.097 Zuschauer.

Schiedsrichter Anthony Taylor aus Wythenshawe wird die Partie leiten. Dabei erhält er von Gary Beswick und Adam Nunn an den Seitenlinien Unterstützung. Martin Atkinson agiert als vierter Offizieller.

Manchester City - FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Manchester City und dem FC Liverpool wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen übertragt der Streamingdienst DAZN die Partie exklusiv live und in voller Länge.

Außerdem bekommt ihr alle Highlights der anderen Premier League-Spiele zur Verfügung gestellt und könnt jedes Duell auch auf Abruf anschauen.

Ein Abonnement gibt es für lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei die ersten 30 Tage kostenfrei zum Testen sind. Daraufhin könnt ihr das Abo allerdings monatlich kündigen.

ManCity gegen FC Liverpool heute im LIVE-TICKER

Ihr habt jedoch kein Abo und wollte dennoch keine entscheidende Aktion auf dem Spielfeld verpassen? Dann nutzt den Liveticker von SPOX und bleibt auch von unterwegs stets auf dem Laufenden.

Manchester City vs. FC Liverpool: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis Premier League 07.10.2018 FC Liverpool 0:0 (0:0) Champions League 10.04.2018 Manchester City 1:2 (1:0) Champions League 04.04.2018 FC Liverpool 3:0 (3:0) Premier League 14.01.2018 FC Liverpool 4:3 (1:1) Premier League 09.09.2017 Manchester City 5:0 (2:0) Premier League 19.03.2017 Manchester City 1:1 (0:0)

Premier League: Die Tabelle zum 21. Spieltag