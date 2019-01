Manchester City bei Burton Albion: City im Carabao Cup heute live auf DAZN im Livestream

Manchester City ist nach dem historischen Sieg im Halbfinal-Hinspiel des Carabao Cups am heutigen Mittwoch, den 23. Januar, im Rahmen des Rückspiels bei Burton Albion zu Gast. Alles Wissenswerte zum Spiel und wo ihr die Partie heute live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Dem Team von Pep Guardiola steht dem Einzug ins Finale des League Cups nichts mehr im Wege. Im Hinspiel gewann Manchester City gegen den Drittligisten Burton Albion mit 9:0 (4:0) und feierte somit den höchsten Halbfinal-Sieg der Ligapokal-Geschichte.

Während Nationalspieler Leroy Sane zwei Tore vorbereitete, erzielte Gabriel Jesus einen Viererpack für die Citizens. Außerdem trafen Kevin De Bruyne, Oleksandr Zinchenko, Phil Foden, Kyle Walker und Riyad Mahrez für den Titelverteidiger. Der zweite Finalist wird entweder Tottenham Hotspur oder der FC Chelsea sein.

Trotzdem ist es schon eine kleine Sensation, dass es Burton Albion überhaupt unter die besten vier Teams geschafft hat. Das Überraschungsteam setzte sich auf dem Weg ins Halbfinale gegen Shrewsbury, Aston Villa, Burnley, Nottingham und Middlesbrough durch und kann sich nun im Rückspiel von den eigenen Fans für seine Turnierleistung feiern lassen.

Manchester City zu Gast bei Burton Albion: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Halbfinal-Rückspiel des Carabao Cups findet am heutigen Mittwochabend um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist das Pirelli Stadium in Burton-upon-Trent, welches in der englischen Region West Midlands liegt.

Burton Albion vs. Manchester City: Heute im Livestream

Die Begegnung zwischen Burton Albion und Manchester City, sowie das andere Halbfinale wird live und exklusiv bei DAZN übertragen. Neben dem League Cup hat der Streamingdienst die Ligue 1, Seria A, Primera Division, Premier League, Champions- und Europa League und die vier großen US-Ligen (MLB, NHL, NFL, NBA) im Angebot. DAZN kostet 9,99 im Monat und verfügt über einen kostenlosen Probemonat.

Carabao Cup: Die Halbfinals in der Übersicht