Leroy Sane entscheidet das "Finale" gegen den FC Liverpool: Geburt eines großen Spielers

Manchester City hat sich mit dem 2:1-Sieg im Topspiel gegen den FC Liverpool im Meisterschaftsrennen zurückgemeldet. Dabei wurde ausgerechnet Leroy Sane zum ersten Mal in einem großen Spiel die Rolle des Entscheiders zuteil. Über die Geburtsstunde eines großen Spielers.

"Ein großer Spieler in einem großen Spiel. Danke." Vincent Kompany wusste schon kurz nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit DAZN sehr genau, wer seinem Manchester City im Topspiel gegen den FC Liverpool die drei Punkte beschert und damit im Kampf um die Meisterschaft gehalten hatte.

Es war Leroy Sane, dem die lobenden Worte gebührten. Schließlich hatte er eine knappe halbe Stunde vor Kompanys Lobeshymne Maßarbeit betrieben und mit einem satten Linksschuss erst den Innenpfosten, dann ins Tor und gleichzeitig ins Herz aller getroffen, die es mit dem FC Liverpool halten.

Es waren aber auch nur Millimeter, die an diesem emotionalen, fast schon dramatischen Abend im Etihad Stadium über den Fortbestand der Serie des FC Liverpool (21 Spiele ohne Niederlage) und Spannung oder Langeweile im Titelkampf entschieden. Nicht nur bei Sanes Treffer zum 2:1, sondern bereits zuvor in der ersten Halbzeit, als John Stones nach einem Pfostenschuss von Sadio Mane und eigener Slapstick-Einlage den Ball gerade noch so von der Linie kratzte. "

Sane "hat etwas Einzigartiges" - Klopp platzt der Kragen

Hätte es die Torlinientechnik nicht gegeben und hätte Schiedsrichter Anthony Taylor auf den Punkt gezeigt, es wäre ein anderes Spiel geworden. Ein Spiel, in dem City früh das Visier hätte hochklappen müssen und Liverpool seine Konterchancen bekommen hätte. Ein Spiel, in dem Sane vielleicht nicht zum Matchwinner geworden wäre.

"Unlucky", sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hinterher, der sich wohl gegen den Einsatz eines Videobeweises in der 31. Minute nicht beschwert hätte. Der stark spielende Kompany hatte bei einem rustikalen Einsteigen gegen Mohamed Salah zwar den Ball gespielt, aber auch Liverpools Torjäger gefällt - für Klopp sogar als letzter Mann. Das beschäftigte Klopp auch noch nach dem Spiel: "Wie zum Himmel kann das keine Rote Karte sein? Er ist der letzte Mann und geht drauf. Wenn er Mo mehr trifft, ist er für die Saison raus."

Aber der Fußball findet eben nicht im Konjunktiv statt, Salah konnte weitermachen, den Videobeweis gibt es in der Premier League erst ab der kommenden Saison, die Torlinientechnik spielte mit, City ging anstelle der Reds in Führung und Sane entschied zum ersten Mal ein großes Spiel für die Skyblues.

Und so drehte Pep Guardiola das Hätte-Wäre-Wenn-Spiel, welches aufgrund der prekären Ausgangslage für die Skyblues schon Tage zuvor die Schlagzeilen der englischen Gazetten bestimmt hatte, nach der Partie einfach um. "Hätten wir verloren, wäre es vorbei gewesen", gab der City-Trainer zu Protokoll. Das "Haben wir aber nicht", was darauf unweigerlich hätte folgen müssen, musste man sich anschließend aber doch hinzudenken. Dem Siegtorschützen attestierte Guardiola, "etwas Einzigartiges" zu haben und sprach explizit Sanes Schnelligkeit an.

Noten und Einzelkritiken zu ManCity - Liverpool: Der "Kun" spielt groß auf © getty 1/29 ManCity hat im Meisterschaftsrennen zurückgemeldet. Während Agüero gegen Liverpool seine Weltklasse einmal mehr unterstrich und auch Leroy Sane überzeugte, enttäuschte das gefürchtete Offensiv-Trio der Reds. SPOX hat die Noten zum Spiel. © getty 2/29 EDERSON: Wurde von Stones fast zum Eigentor gezwungen (18.). Leistete sich einen vogelwilden Ausflug bei einem Reds-Freistoß, bügelte seinen Fehler aber selbst aus. Hielt den Sieg mit starker Parade gegen Salah fest. Note: 3. © getty 3/29 DANILO: Hielt Robertson und Mane auf der linken Seite gut in Schach, gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe und schaltete sich ab und zu auch offensiv ein. Beim Ausgleich nicht unbeteiligt, als ihm ein paar Zentimeter fehlten um den Ball abzufangen. Note: 3. © getty 4/29 JOHN STONES: Rettete spektakulär auf der Linie, war aber an der Entstehung der Situation auch maßgeblich beteiligt (18.). Hatte die mit Abstand meisten Ballkontakte (108), wartete aber hie und da auch mit ein paar Unsicherheiten auf. Note: 3. © getty 5/29 VINCENT KOMPANY: Überraschend in der Startelf und mit einer richtig starken Partie. Dominant in den Zweikämpfen gegen Salah und Co. (80 Prozent Quote), dazu sicher im Pass- und gut im Stellungsspiel. Note: 2. © getty 6/29 AYMERIC LAPORTE: Unauffälliger, aber guter Auftritt des Franzosen auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition. Machte seine Sache gegen Salah nicht schlecht, leistete sich aber 20 Ballverluste. Note: 3. © getty 7/29 FERNANDINHO: Aggressiv in den Zweikämpfen, gutes Stellungsspiel im eigenen Sechzehner gegen Salah (16.), Weltklasse-Ball auf Sterling (28.). Dazu lauffreudig und stark in der Balleroberung (9), aber auch mit 21 Ballverlusten. Note: 2,5. © getty 8/29 DAVID SILVA: Trat kaum in Erscheinung, hatte aber Citys beste Chance bis zum Führungstreffer (28.). Fremdelte auch im weiteren Verlauf mit der Partie und zeigte ungewohnte Schwächen im Passspiel. In der 65. Minute ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 9/29 BERNARDO SILVA: Vorbereiter des 1:0 und mit guten Aktionen in der Defensive, wie bei der Balleroberung gegen Mane (14.). Führte die meisten Zweikämpfe (18) und spulte 13,7 Kilometer ab. Note 2,5. © getty 10/29 LEROY SANE: Neben Agüero und Fernandinho der auffälligste City-Spieler. Gutes Pressingverhalten, engagiert in der Defensive und offensiv an fast allen Aktionen beteiligt. So auch beim 1:0, vor dem er Lovren enteilte, traf selbst zum 2:1. Note: 2. © getty 11/29 RAHEEM STERLING: Zog in den Duellen gegen Robertson häufig den Kürzeren. An der Entscheidung des Spiels mit seiner Vorlage für Sane aber maßgeblich beteiligt. Anschließend gefährlich bei Kontern, vergab in der Nachspielzeit die Chance zum 3:1. Note: 3. © getty 12/29 SERGIO AGÜERO: Sehr beweglich, immer anspielbar und auch auf den Flügeln präsent. Öffnete Räume durch gute Laufwege – so auch vor Sanes 2:1. Traf selbst zum 1:0 und stellte dabei seine ganze Weltklasse unter Beweis. Note: 1,5. © getty 13/29 ILKAY GÜNDOGAN: Kam in der 65. Minute für David Silva und haute sich mächtig rein. Führte binnen zehn Minuten sieben direkte Duelle, von denen er sechs gewann. Leitete zudem ein paar Konter in der Schlussphase ein. Note: 3. © getty 14/29 Kyle Walker: Wurde kurz vor Schluss für Aymeric Laporte eingewechselt, führte zwei Zweikämpfe und verlor einen davon. Note: Keine Bewertung. © getty 15/29 NICOLAS OTAMENDI: Nicolas Otamendi: Kam in der 88. Minute für den erschöpften Kompany und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Note: Keine Bewertung. © getty 16/29 ALISSON: Zu Beginn mit ungewohnten Schwächen im Passspiel und bei Abschlägen, von City anschließend kaum gefordert. Fing eine Sane-Hereingabe stark ab. An beiden Gegentreffern schuldlos – Weltklasseparade gegen Agüero. Note: 2,5. © getty 17/29 TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Zeigte Licht und Schatten. Defensiv mehr als nur einmal gegen Sane überfordert, offensiv besser: Nach der Pause mit einem genialen Ball auf Robertson vor dem Ausgleich. Kam bei Sanes entscheidendem 2:1 aber zu spät. Note: 3,5 © getty 18/29 DEJAN LOVREN: Der Unsicherheitsfaktor bei Liverpool. Nicht gedankenschnell genug bei Agüeros Führungstreffer, sah kurz davor auch gegen Sane schlecht aus. Gewann in der ersten Halbzeit keinen Zweikampf, steigerte sich aber nach der Pause. Note: 4,5. © getty 19/29 VIRGIL VAN DIJK: Machte erneut ein starkes Spiel und gewann 87,5 Prozent seiner Zweikämpfe, konnte die Liverpooler Niederlage aber auch nicht verhindern. Note: 3. © getty 20/29 ANDREW ROBERTSON: Hatte Sterling gut im Griff, Ausflüge in der Offensive blieben aber selten. Guter Laufweg und viel Gefühl bei seiner Vorarbeit des 1:1. Spekulierte vor dem 1:2 auf Abseits, anstatt Sterling zu folgen. Dennoch ein gutes Spiel. Note: 2,5. © getty 21/29 JAMES MILNER: Gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe und stand im Tandem mit Henderson und Wijnaldum weitestgehend stabil. Nach seiner längeren Verletzungspause aber noch nicht komplett fit und kurz nach der Pause durch Fabinho ersetzt. Note: 3,5. © getty 22/29 JORDAN HENDERSON: Der Kapitän half bei Ausflügen von Alexander-Arnold immer wieder auf rechts aus, war ab und an im Pressing aber etwas zu ungestüm. Schloss vor dem 2:1 der Citizens nicht die Lücke im Zentrum. Note: 4. © getty 23/29 GEORGINO WIJNALDUM: Umtriebiger Arbeiter im Liverpooler System. Stand im Verbund mit Milner und Henderson kompakt und führte die meisten Zweikämpfe aufseiten der Reds. Fokussierte sich auf seine Defensiv-Aufgaben und machte das ordentlich. Note: 3,5. © getty 24/29 SADIO MANE: Im ersten Durchgang mit den wenigsten Ballkontakten bei Liverpool (17). Vergab freistehend vor Ederson die Riesenchance zur Führung (18.). Gut in den Zweikämpfen (63 Prozent), aber nach der Pause ohne Torabschluss und abgemeldet. Note: 4. © getty 25/29 MOHAMED SALAH: Zunächst total unauffällig, dann aber überragend im Zusammenspiel mit Firmino und Initiator der Großchance von Mané (18.). Auch im zweiten Durchgang ohne Bindung zum Spiel. Vergab kurz vor Schluss die Chance zum Ausgleich. Note: 4. © getty 26/29 ROBERTO FIRMINO: Toller Doppelpass mit Salah vor Manés Pfostenschuss, ansonsten aber im ersten Durchgang abgemeldet. Nach der Pause etwas aktiver als Mane und Salah, rieb sich in Duellen auf und belohnte sich mit seinem Ausgleichstreffer. Note: 3. © getty 27/29 Fabinho: Kam für Milner in der 55. Minute und Liverpool mit ihm und der Systemumstellung wesentlich besser in die Partie. Stabil im Zweikampf und mit guter Spielübersicht, besonders bei zwei langen Bällen. Note: 3. © getty 28/29 Xherdan Shaqiri: Sollte ab der 77. Minute die Schlussoffensive der Reds einläuten, konnte aber keine Akzente mehr setzen. Note: Keine Bewertung. © getty 29/29 DANIEL STURRIDGE: Sollte in der Schlussphase den Lucky Punch setzen und kam in der 86. Minute für Wijnaldum. Note: Keine Bewertung.

Leroy Sane gegen den FC Liverpool: Hinten gut, vorne besser

Die war in der Spitze mit gemessenen 35 Kilometern pro Stunde gegen die Reds tatsächlich atemberaubend und der Top-Wert aller Spieler auf dem Platz. Doch Sane überzeugte auch in anderen Bereichen, in denen er im Normalfall nicht unbedingt hervorsticht. Der 22-Jährige rieb sich auch in der Defensiv-Arbeit auf, führte die drittmeisten Zweikämpfe aller City-Spieler und gewann davon gute 54,5 Prozent.

Nur einmal fiel er zurück in alte Gewohnheiten der defensiven Sorglosigkeit und das wurde gleich bestraft: In der 64. Minute ließ er sich allzu leicht von Trent Alexander-Arnold per Finte düpieren, setzte dann nicht entschlossen nach und ließ den Liverpooler Rechtsverteidiger flanken. Sekunden später traf Roberto Firmino zum Ausgleich.

Ein Rückschlag. Nicht nur für Sane, der bis dahin offensiv an fast allen guten Aktionen beteiligt war und Alexander-Arnold sowie Innenverteidiger Dejan Lovren mit seinem Tempo und seiner Aggressivität das Leben reichlich schwer gemacht hatte, sondern auch für City. Schließlich war Liverpool in dieser Premier-League-Saison nicht unbedingt bekannt dafür, mehr als ein Tor pro Spiel zu kassieren.

Doch in diesem "Finale", wie Guardiola es nach den 90 Minuten formulierte, kam es anders. "Wir waren von der ersten Minute an hervorragend", sagte Guardiola und ergänzte: "Liverpool fängt sich keine Gegentore, doch wir haben heute zwei geschossen." Als wollte er nochmal für alle Anwesenden klarstellen, was seine Mannschaft da über 95 packende und taktisch hochanspruchsvolle Minuten geleistet hatte.

Premier-League-Tabelle: Manchester City jagt Liverpool

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 21 49:10 39 54 2. Manchester City 21 56:17 39 50 3. Tottenham Hotspur 21 46:21 25 48 4. FC Chelsea 21 38:16 22 44 5. FC Arsenal 21 46:31 15 41 6. Manchester United 21 43:32 11 38

Leroy Sane ist bei Manchester City die personifizierte Heimstärke

Etwas nüchterner betrachtete sein Gegenüber Klopp die Angelegenheit, der weder von City, noch von seiner Mannschaft das beste Spiel gesehen haben will. Seine Umarmung und Glückwünsche für Matchwinner Sane nach dem Spiel war im Vergleich dazu fast schon emotional.

Anders als Sergio Aguero, der gegen Liverpool erneut seine Weltklasse unter Beweis stellte und sein 37. Tor seit 2011 gegen die besten sechs Klubs der Premier League schoss, war Sane zuvor zwar noch nie als Entscheider in einem großen Spiel der Citizens in Entscheidung getreten - doch er ist so etwas wie die personifizierte Heimstärke der Skyblues. Seit Beginn der Saison 2017/18 empfing City in der Premier League 30 Teams, 25 Mal stand Sane dabei auf dem Platz und war an 26 Treffern direkt beteiligt (9 Tore, 17 Vorlagen).

"Hoffentlich bleibt er noch viele Jahre", sagte Guardiola neulich mit Blick auf den 2021 auslaufenden Vertrag, als Sanes Status unter Guardiola (nur in 7 von 14 Ligaspielen in der Startelf) noch fraglich war. "Er kann sich in vielen Dingen noch verbessern", erklärte Guardiola seinen wankelmütigen Umgang mit Sane damals. Das "Dann wird er ein großer Spieler" muss man sich noch dazudenken. Geht es nach Vincent Kompany ist Sane das schon - oder er wurde es zumindest an diesem Abend im Etihad.

Eine beliebte Fußballerphrase besagt ohnehin schon seit jeher, dass man in großen Spielen die großen Spieler sieht. Manchester City gegen Liverpool war ein großes Spiel und nicht so normal, wie es Klopp im Vorlauf allen versucht hatte einzureden. Schließlich sagten beide Trainer zuvor, dass sie mit ihren Teams auf die jeweils aktuell beste Mannschaft treffen würden.

Und bei diesem Spiel war Leroy Sane definitiv zu sehen.