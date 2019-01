FC Liverpool gegen Wolverhampton Wanderers: die 3. Runde des FA Cups heute live auf DAZN im Livestream verfolgen

Nachdem am Wochenende der Großteil der 3. Runde des FA Cups gespielt wurde, ist am heutigen Montag, als eines der beiden letzten Teams, der FC Liverpool dran. Die Reds müssen dabei auf dem Weg in die nächtste Runde gegen die Wolverhampton Wanderers ran. SPOX zeigt euch, was ihr zum Spiel wissen müsst und wo ihr es live verfolgen könnt.

Die dritte Runde des englischen FA Cup ist so gut wie abgeschlossen, abgesehen der Teams, die in ein Wiederholungsspiel müssen. Am Montag steht allerdings noch ein letztes "reguläres Spiel" auf dem Programm: Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool ist bei den Wolverhampton Wanderers zu Gast.

Während Liverpool unter der Woche gegen Manchester City die erste Liga-Niederlage der Saison einstecken und die Skyblues auf vier Punkte heran kommen lassen musste, erging es den Wolves am Tag zuvor ähnlich. Gegen Crystal Palace musste man sich mit 0:2 geschlagen geben und steckt weiterhin im Niemandsland der Tabelle fest.

Bereits kurz vor Weihnachten spielten beide Teams im Ligabetrieb gegeneinander. Damals konnte Liverpool das Spiel mühelos mit 2:0 gewinnen.

Liverpool vs. Wolverhampton live bei DAZN im Livestream

Für die kommenden sechs Spielzeiten liegen die Übertragungsrechte des FC Cups bei DAZN. So wird auch dieses Spiel live beim Streamingdienst zu sehen sein. Während in der 3. Runde nur vereinzelte Spiele übertragen werden, könnt ihr ab dem Viertelfinale des FA Cups jedes einzelne Spiel des englischen Pokals live und exklusiv verfolgen.

Das "Netflix des Sports" kostet nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats lediglich 9,99 Euro monatlich und ist an jedem Monatsende kündbar. Neben dem FA Cup wird DAZN-Abonnenten dabei auch weiterer europäischer Spitzenfußball, wie Champions League, Europa League, sowie US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Darts, Hockey oder UFC geboten.

Livepool vs. Wolverhampton: FA Cup 3. Runde

Datum Begegnung Anpfiff Übertragung Mo. 07.01. Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool 20.45 Uhr DAZN

FA Cup: Das Freitagsspiel der 3. Runde

Datum Begegnung Anpfiff Ergebnis Fr. 04.01. Tranmere Rovers - Tottenham Hotspur 20.45 Uhr 0:7

FA Cup: Die Top-Samstagsspiele der 3. Runde

Datum Begegnung Anpfiff Ergebnisse Sa. 05.01. AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion 13.30 Uhr 1:3 Sa. 05.01. Manchester United - FC Reading 13.30 Uhr 2:0 Sa. 05.01. West Ham United - Birmingham City 13.30 Uhr 2:0 Sa. 05.01. FC Chelsea - Nottingham Forest 16 Uhr 2:0 Sa. 05.01. FC Everton - Lincoln City 16 Uhr 2:1 Sa. 05.01. Derby County - FC Southampton 16 Uhr 2:2 Sa. 05.01. FC Blackpool - FC Arsenal 18.30 Uhr 0:3 Sa. 05.01. Norwich City - FC Portsmouth 18.30 Uhr 0:1 Sa. 05.01. Newcastle United - Blackburn Rovers 18.30 Uhr 1:1 Sa. 05.01. Bristol City - Huddersfield Town 18.30 Uhr 1:0

FA Cup: Die Top-Sonntagsspiele der 3. Runde