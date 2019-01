FA Cup: Tottenham Hotspur fliegt gegen Crystal Palace raus

Böse Überraschung in der vierten Runde: Tottenham Hotspur ist aus dem FA Cup ausgeschieden. Die Spurs verloren am Sonntagabend mit 0:2 (0:2) gegen Crystal Palace.

Schon nach neun Minuten ging Palace durch Connor Wickham in Führung. In der 34. Minute erhöhte Andros Townsend per Elfmeter, nachdem Kyle Walker-Peters den Ball im Sechzehner mit der Hand gespielt hatte.

Besonders bitter aus Sicht der Spurs: Kieran Trippier vergab in der 44. Minute die Chance auf den Anschlusstreffer - ebenfalls vom Elfmeterpunkt.

Palace folgt somit Manchester United und Manchester City ins Achtelfinale. Der FC Chelsea könnte das dritte Premier-League-Schwergewicht im Bunde sein. Die Blues empfangen Sheffield Wednesday (jetzt live auf DAZN).