FA Cup: Die 3. Runde heute live auf DAZN im Livestream verfolgen

Der FA Cup geht in die 3. Runde - und endlich sind auch die Top-Teams aus der Premier League mit dabei. Bei SPOX erfahrt ihr, welche Partien heute live auf DAZN im Livestream zu sehen sind.

Am heutigen Samstag werden insgesamt 22 Partien im FA Cup ausgetragen. Am Freitag, den 4. Januar, wurde die dritte Hauptrunde des ältesten Fußball-Wettbewerbs der Welt mit der Begegnung zwischen Tranmere Rovers und Tottenham Hotspur eröffnet. Die Spurs deklassierten ihren Gegner dabei mit 7:0. Am Sonntag folgen acht weitere Spiele sowie das Duell zwischen Wolverhampton und dem FC Liverpool am Montag.

FA Cup: Die heutigen Begegnungen live auf DAZN verfolgen

Diese Partien werden heute live auf DAZN im Livestream übertragen:

Datum Begegnung Anpfiff Übertragung Sa. 05.01. AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion 13.30 Uhr DAZN Sa. 05.01. Manchester United - FC Reading 13.30 Uhr DAZN Sa. 05.01. West Ham United - Birmingham City 13.30 Uhr DAZN Sa. 05.01. FC Chelsea - Nottingham Forest 16 Uhr DAZN Sa. 05.01. FC Everton - Lincoln City 16 Uhr DAZN Sa. 05.01. Derby County - FC Southampton 16 Uhr DAZN Sa. 05.01. FC Blackpool - FC Arsenal 18.30 Uhr DAZN Sa. 05.01. Norwich City - FC Portsmouth 18.30 Uhr DAZN Sa. 05.01. Newcastle United - Blackburn Rovers 18.30 Uhr DAZN Sa. 05.01. Bristol City - Huddersfield Town 18.30 Uhr DAZN

Ab 13.15 Uhr könnt ihr euch auf DAZN zudem die GoalZone anschauen. Folgende Kollegen stehen dort für euch bereit:

Kommentatoren: Lukas Schönmüller, Tobi Wahnschaffe

Lukas Schönmüller, Tobi Wahnschaffe Experten: Ralph Gunesch, Jonas Hummels, Benny Lauth

FA Cup: Die Begegnungen am Sonntag und Montag live auf DAZN

Datum Begegnung Anpfiff Übertragung So. 06.01. Manchester City - Rotherham United 15 Uhr DAZN Mo. 07.01. Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool 20.45 Uhr DAZN

FA Cup: Die Übertragung live auf DAZN

