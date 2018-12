Premier League: Arsenal gewinnt irres London-Derby gegen die Spurs

Der FC Arsenal hat auch ohne den verletzten Mesut Özil das Londoner Derby gegen Tottenham Hotspur gewonnen. Im furiosen Verfolgerduell siegten die Gunners nach zwischenzeitlichem Rückstand mit 4:2 (1:2). Pierre-Emerick Aubameyang (10./ 56.) erzielte einen Doppelpack, Alexandre Lacazette (75.) und Lucas Torreira (77.) entschieden die Partie.

Der frühere Dortmunder Aubameyang brachte die Gunners, denen Özil wegen Rückenschmerzen fehlte, per Handelfmeter in Führung. 20 Minuten später patzte Keeper Bernd Leno beim Ausgleich von Eric Dier (30.), der einen Freistoß ins Torwarteck köpfte.

Dier bejubelte sein Tor, indem er sich vor den Arsenal-Fans den Zeigefinger vor den Mund hielt und löste damit Tumulte unter den rivalisierenden Vereinen aus. Kurz darauf schoss Tottenhams Torjäger Harry Kane (34.) per Strafstoß sein achtes Saisontor, doch Arsenal fand eine perfekte Antwort mit drei Treffern binnen 21 Minuten.

In der Tabelle zog Arsenal mit 30 Zählern am punktgleichen Rivalen vorbei auf Rang vier. Tabellenführer ist Manchester City (38) vor dem FC Liverpool (33), der am Nachmittag (JETZT live auf DAZN) im Merseyside-Derby den FC Everton empfängt.

Dritter ist der FC Chelsea (31), der nach zwei Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier einfahren konnte. Die Londoner feierten einen 2:0 (1:0)-Erfolg im Südwest-Derby gegen den FC Fulham, dem Andre Schürrle kurzfristig wegen eines "Zwickens" fehlte. Pedro (4.) erzielte die frühe Führung, Ruben Loftus-Cheek (82.) entschied das Spiel.

Premier League, 14. Spieltag: Derby-Sunday im Überblick