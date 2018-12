Hasenhüttl offenbar Topkandidat beim FC Southampton

Ex-RB-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl steht offenbar vor einem Trainer-Engagement beim FC Southampton. Die Bild berichtet, dass der Österreicher Topkandidat auf die Nachfolge des entlassenen Mark Hughes ist.

Der kriselnde Premier-League-Klub hatte Teammanager Hughes am Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das gaben die Südengländer via Twitter bekannt.

"Wir möchten Mark und seinen Mitarbeitern unseren Dank für all ihre Bemühungen während ihrer Zeit in St. Marys aussprechen", teilte der Verein in einem Statement mit. Hughes hatte die Saints in der vergangenen Saison auf Platz 17 übernommen und zum Klassenerhalt sowie ins Halbfinale des FA Cups geführt.

Der 55 Jahre alte Waliser hatte erst im März den Argentinier Mauricio Pellegrino abgelöst. Derzeit ist Southampton nach 14 Spieltagen mit nur einem Sieg Tabellenachtzehnter. Assistent Kelvin Davis wird das Team interimsmäßig im Premier-League-Spiel am Mittwoch bei Tottenham Hotspur betreuen.

Hasenhüttl dagegen ist seit Sommer ohne Engagement und war bereits bei Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart ein Kandidat. Auch der FC Bayern München soll sich mit dem Österreicher beschäftigt haben.