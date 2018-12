FC Arsenal: Unai Emery gratuliert Mesut Özil zur "großen Leistung"

Trainer Unai Emery vom FC Arsenal hat nach dem 3:1-Sieg in der Premier League gegen den FC Burnley seinen Mittelfeldstar Mesut Özil gelobt. Der deutsche Ex-Nationalspieler, um dessen Rolle und Zukunft es in London in den vergangenen Woche viele Spekulationen gegeben hatte, glänzte bei dem Erfolg im Emirates unter anderem mit zwei starken Szenen, die unmittelbar zu Toren seiner Mannschaft führten.

"Das war heute eine große Leistung", schwärmte Emery bei der BBC und ergänzte: "Ich bin anschließend zu ihm gegangen und habe ihm zu seiner Arbeit gratuliert." Der Spanier hatte Özil durchaus überraschend in seine Startformation berufen und ihn auch mit der Kapitänsbinde ausgestattet.

Mesut Özil mit traumhaftem Zuspiel

Özil zeigte gegen die Clarets dann eine starke Vorstellung und leitete das 1:0 durch Pierre-Emerick Aubameyang mit einem traumhaften Zuspiel auf Assistgeber Sead Kolasinac ein. Beim entscheidenden 3:1 durch Alex Iwobi lieferte er die Vorlage dann persönlich.

"Jeder Spieler hat seine Qualitäten und Fähigkeiten. Wir brauchten ihn heute als Arbeiter und genau das war er", sagte Emery weiter und lobte damit, dass Özil auch körperlich gegen die Burnley-Verteidigung dagegengehalten hatte.