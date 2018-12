England: Edelfan besucht 2000. Spiel in Folge

Derek Elston hat in England einen ganz besonderen Meilenstein gefeiert: Am Sonntag besuchte der Fan das 2000. Spiel seines Lieblingsklubs Swindon Town - in Folge.

Das letzte Mal, dass Elston eine Begegnung von Swindon Town verpasst hat, datiert vom 5. Dezember 1981. Seitdem ist der mittlerweile 68-Jährige immer live dabei - egal, ob FA Cup oder bei den Ligaspielen. Auch eine Saison in der Premier League erlebte der Rentner, der Heim- und Auswärtsspiele gegen alle Klubs der vier höchsten englischen Ligen besucht hat.

Swindon Town, das aktuell in der Football League Two kickt, der vierten englischen Liga, ehrte seinen Edelfan mit einem Shirt und einem Kuchen vor der FA-Cup-Partie gegen Woking am Sonntag.

"Ich habe das nicht geplant, es ist einfach passiert. Ich mache das einfach - ich gehe jeden Samstag und Dienstag zum Fußball", sagte Elston, der im 112 Kilometer entfernten Northampton lebt. "Solange ich fit und gesund bleibe und es mir noch Spaß macht, werde ich weitermachen."