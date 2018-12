Premier League: Manchester United gegen FC Arsenal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwochabend ist der FC Arsenal zu Gast bei Manchester United (im Liveticker und live auf DAZN). SPOX zeigt euch, wo und wann ihr den Premier-League-Kracher im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der FC Arsenal konnte am Sonntag auch ohne Mesut Özil einen wichtigen Sieg im London-Derby gegen Tottenham (4:2) einfahren und steht jetzt punktgleich mit den Spurs auf Rang vier der Tabelle.

Bei Manchester United läuft es in dieser Saison weniger rund. Die Mannschaft von Jose Mourinho steht vor dem 15. Spieltag mit 22 Punkten auf Platz 7 und damit schon acht Zähler hinter Arsenal.

Manchester United - FC Arsenal: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Manchester United und dem FC Arsenal findet am heutigen Mittwoch, den 5. Dezember, um 21 Uhr statt. Austragungsort ist das ehrwürdige Old Trafford in Manchester.

ManUnited gegen Arsenal: TV, Livestream und Liveticker

Das Top-Spiel am heutigen Premier-League-Spieltag wird live und exklusiv um 21 Uhr von DAZN übertragen. Der Streamingdienst kostet lediglich 9,99 im Monat und ist jederzeit kündbar. Wer noch kein Abonnement besitzt, kann sich hier 30 kostenlose Tage sichern!

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

DAZN wird auch oft das "Netflix des Sports" genannt. Der Streamingdienst zeigt Spitzensport aus zahlreichen europäischen Top-Ligen, US-Sport mit der NBA, NFL, NHL und MLB, sowie weitere Events, wie Darts, Tennis, UFC und vieles mehr.

SPOX stellt weiterhin einen Livestream zum Spiel zwischen den Gunners und den Red Devils zur Verfügung.

Manchester United gegen FC Arsenal: Die voraussichtlichen Aufstellungen

United: De Gea - Young, Jones, Bailly, Shaw - McTominay - Pogba, Fred - Mata, Lukaku, Rashford

De Gea - Young, Jones, Bailly, Shaw - McTominay - Pogba, Fred - Mata, Lukaku, Rashford Arsenal: Leno - Bellerin, Holding, Mustafi, Sokratis, Kolasinac - Xhaka, Torreira - Iwobi, Lacazette, Aubemeyang

Manchester United gegen FC Arsenal: Mesut Özil derzeit außen vor

Aktuell hat es Mesut Özil beim FC Arsenal schwer. Im letzten Spiel hatte der ehemalige Nationspieler offiziell wegen Rückenbeschwerden ausgesetzt, sah aber in den Partien zuvor auch keine Minute Spielzeit. Auf die Frage, ob Trainer Unai Emery wisse, wann und wo sich der 30-Jährige verletzt habe, antwortete der Spanier schmallippig und vielsagend: "Das weiß ich nicht."

Emery erklärte den Verzicht auf den Mittelfeld-Regisseur zuletzt mit systematischen Gründen: "In der Formation, in der wir derzeit spielen, ist es schwieriger, einen Platz für Özil zu finden."

Aktuell stehen Gerüchte über einen Wechsel von Özil im Winter im Raum. Inter Mailand soll an einer Verpflichtung interessiert sein. Das zumindest berichtet die Sun.

Manchester United - FC Arsenal: Die letzten Spiele

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Premier League 29.04.2018 Manchester United FC Arsenal 2:1 Premier League 02.12.2017 FC Arsenal Manchester United 1:3 Premier League 07.05.2017 FC Arsenal Manchester United 2:0 Premier League 19.11.2016 Manchester United FC Arsenal 1:1 Premier League 28.02.2016 Manchester United FC Arsenal 3:2 Premier League 04.10.2015 FC Arsenal Manchester United 3:0

