Offiziell: Ole Gunnar Solskjaer ist neuer Teammanager von Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer ist neuer Teammanager von Manchester United. Das verkündete der Klub am Mittwoch via Pressemitteilung. Solskjaer erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Manchester United ist in meinem Herzen und es fühlt sich toll an in dieser Rolle zurückzukommen. Ich freue mich wirklich sehr mit dem sehr talentierten Kader und dem Trainerstab zu arbeiten", wird Solskjaer im offiziellen Klub-Statement zitiert.

Solskjaer übernimmt das Traineramt bei United mit sofortiger Wirkung. Er wird von den Co-Trainern Mike Phelan, Michael Carrick und Kieran McKenna unterstützt. Während der restlichen Saison will sich United um eine langfristige Lösung für die kommenden Spielzeiten umsehen.

Solskjaer betreute zuletzt den norwegischen Top-Klub Molde FK, bei dem er bereits zum zweiten Mal angestellt war. Zwischenzeitlich trainierte er Cardiff City, stieg jedoch aus der Premier League ab und kehrte zu Molde zurück. In insgesamt sechs Jahren gewann er in seiner Heimat zweimal die Meisterschaft sowie einmal den norwegischen Pokal.

Solskjaer "atmet und lebt die Kultur von Manchester United"

Auch bei Manchester United hat Solskjaer eine Trainer-Vergangenheit. Der 45-Jährige betreute 2009 und 2010 die U23 der Red Devils.

"Ole ist eine Klub-Legende mit großem Erfahrungsschatz, sowohl als Spieler als auch als Trainer", sagte Ed Woodward, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Manchester United. "Er lebt und atmet die Kultur des Klubs und jeder ist froh, ihn und Mike Phelan zurück begrüßen zu dürfen. Wir sind davon überzeugt, dass sie Spieler und Fans wiedervereinigen werden", führte er fort.

In Deutschland erlangte Solskjaer durch seinen späten Siegtreffer (90.+3) im Champions-League-Finale 1999 gegen den FC Bayern München Berühmtheit.

Manchester United: Solskjaer übernimmt vorerst - diese Trainer könnten passen © getty 1/21 Manchester United hat keine 24 Stunden nach der Beurlaubung von Jose Mourinho Nägel mit Köpfen gemacht. Ex-Profi Ole Gunnar Solskjaer wird die Red Devils vorerst bis zum Saisonende übernehmen. © getty 2/21 Bereits am Dienstagabend hatte United wohl unabsichtlich die Ernennung des Norwegers angedeutet: "Solskjaer wird unser Interims-Trainer", war auf der Vereins-Homepage unter einem Video zu lesen, das dann zwischenzeitlich wieder gelöscht wurde. © getty 3/21 Darauf zu sehen: Der größte Moment in der Karriere des inzwischen 45-Jährigen - das Champions-League-Finale 1999 gegen den FC Bayern, als der Norweger die FCB-Fans mit seinem Treffer zum 2:1 in der Nachspielzeit in Schock versetzte. © getty 4/21 Bis zuletzt trainierte Solskjaer erfolgreich in seiner Heimat Molde FK. Zuvor sind seine Erfolge als Trainer allerdings überschaubar (u.a. 2014 Abstieg mit Cardiff City aus der Premier League). © getty 5/21 Wenig deutet deshalb darauf hin, dass Solskjaer eine langfristige Lösung ist, zumal United selbst von einen Interims-Nachfolger von Mourinho sprach. SPOX zeigt einige Kandidaten, die gehandelt werden und ab Sommer das Zepter übernehmen könnten. © getty 6/21 ZINEDINE ZIDANE (letzter Verein: Real Madrid): Weltmeister als Spieler, Champions-League-Sieger als Trainer bei Real Madrid, und das trotz vergleichsweise wenig Erfahrung als Übungsleiter. Er brächte alles mit, kann mit Stars umgehen. © getty 7/21 Derzeit legt Zidane ein Sabbatjahr ein, er will bis Sommer 2019 pausieren. Aber: Berater Alan Migliaccio sagte im Oktober über ein Engagement in England: "Das ist nicht sein Stil." © getty 8/21 MAURICIO POCHETTINO (derzeitiger Klub: Tottenham Hotspur): Folgt "Poch" auf sein Idol Mourinho? Schon 2016 wurde er mit den Red Devils in Verbindung gebracht. Er lässt attraktiven Fußball spielen - die Sehnsucht danach ist im Old Trafford groß. © getty 9/21 Pochettino hat bei den Spurs allerdings noch Vertrag bis 2023 und ist dort viel zu erfolgreich, um ihn einfach so gehen zu lassen - auch wenn der ganz große Titel mit Tottenham noch fehlt. Würde er gehen, obwohl seine Mission noch unvollendet ist? © getty 10/21 ANTONIO CONTE (letzter Verein: FC Chelsea): Weiß, wie man in der Premier League den Titel gewinnt, müsste obendrein nicht erst von einem anderen Klub losgeeist werden. Auch Conte will 2019 wieder bei einem Verein einsteigen. © getty 11/21 Erlebte bei Chelsea Licht und Schatten: Holte erst den Titel, verpasste dann die Königsklasse, legte sich mit der Vereinsführung an und wurde gefeuert. Funktioniert sein Stil auch langfristig in England? © getty 12/21 MASSIMILIANO ALLEGRI (derzeitiger Verein: Juventus): Seit 2014 bei Juve, seitdem immer Meister - sucht er sich eine neue Herausforderung? Würde Flair und internationale Erfolge nach Manchester bringen. © getty 13/21 Allegri dürfte sich aber zunächst einmal darauf konzentrieren, mit CR7 die Champions League zu gewinnen - bessere Chancen hat er bei United auch nicht. Ließ sich im Sommer zudem nicht einmal von Real verführen. © getty 14/21 LAURENT BLANC (letzter Verein: Paris St.-Germain): Seit zwei Jahren ist der französische Weltmeister ohne Job. Kann mit Stars umgehen - und kennt United noch von seiner Zeit als Spieler dort (2001 bis 2003). © getty 15/21 Blanc konnte mit seiner Startruppe in Paris international allerdings nur wenig reißen - und wartet jetzt schon eine ganze Weile auf eine neue Aufgabe. SPOX-Einschätzung: Maximal Außenseiterchancen. © getty 16/21 DIDIER DESCHAMPS (derzeitiger Nationaltrainer Frankreichs): Weltmeister mit Frankreich - was kann da also noch kommen? Es kann eigentlich nur noch abwärts gehen. Warum also nicht zu einem Topklub wechseln? © getty 17/21 Außerdem weiß Deschamps, wie man aus Paul Pogba das Optimum herausholt. Hat bei der Equipe aber einen Vertrag bis 2020 - eigentlich unvorstellbar, dass er vor der EM geht. © getty 18/21 EDDIE HOWE (derzeitiger Verein: AFC Bournemouth): Einer der wenigen Engländer, die gehandelt werden. Bei Bournemouth ist der 41-Jährige einer der Durchstarter der letzten Jahre. © getty 19/21 Vielleicht ist Howe den Verantwortlichen aber noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren. Könnte er es mit den Superstars in der United-Kabine schon aufnehmen? Zudem würde ihn Bournemouth nur sehr ungern gehen lassen. © getty 20/21 DIEGO SIMEONE (derzeitiger Verein: Atletico Madrid): Die vielleicht charismatischste Lösung: Simeone ist seit 2011 mit Atletico enorm erfolgreich. Sucht er bald eine neue Herausforderung? © getty 21/21 Der Vertrag Simeones läuft allerdings noch bis 2020. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass Atletico demnächst den Kontakt zu den Topklubs abreißen lassen muss. Warum also gehen?

