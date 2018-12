Premier League: FC Liverpool gegen FC Everton heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool empfängt den FC Everton im heutigen Merseyside Derby. Alle Infos zu dieser Premier-League-Partie und zur Übertragung in TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Derby in Liverpool ist gleichzeitig ein Verfolgerduell: Der FC Liverpool will als Tabellenzweiter den Rückstand auf Tabellenführer Manchester City nicht größer werden lassen. Everton hingegen ist in Schlagweite auf die Europapokal-Plätze.

FC Liverpool gegen FC Everton: Wo und wann findet die Partie statt?

Am heutigen Sonntag findet um 17.15 Uhr das Merseyside Derby in Anfield Stadium statt. Schiedsrichter Chris Kavanagh wird die Partie zwischen den beiden Stadtrivalen pfeifen.

© getty

FC Liverpool vs. FC Everton heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im deutschen Fernsehen wird die Partie nicht übertragen. DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge im Livestream. Die Übertragung startet 15 Minuten vor Anpfiff mit den Vorberichten.

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Neben der Premier League zeigt euch DAZN auch Spiele der Primera Division, Serie A und Ligue 1. Außerdem gibt es zahlreiche Spiele der NBA, NFL und MLB sowie WTA-Tennisturniere zu sehen.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Das komplette Angebot kann ein Monat kostenfrei getestet werden. Auf SPOX könnt ihr darüber hinaus einen Liveticker verfolgen.

Das Merseyside Derby: Die freundliche Rivalität

Oft wird das Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton auch "Friendly Derby" genannt, da in vielen Familien sowohl "rote" als auch "blaue" Fans vorhanden sind.

Keiner der beiden Klubs hat ein bestimmtes Einzugsgebiet oder bestimmt seine Anhänger durch religiöse oder politische Motive wie beispielsweise das Derby zwischen Celtic und den Rangers in Glasgow.

Das Merseyside Derby hat ihren Namen aufgrund der Heimat der beiden Klubs im Landkreis Merseyside.

FC Liverpool gegen FC Everton: Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Milner, Wijnaldum - Shaqiri, Firmino, Mane - Salah

Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Milner, Wijnaldum - Shaqiri, Firmino, Mane - Salah Everton: Pickford - Coleman, Keane, Mina, Baines - Gueye, Gomes - Walcott, Sigurdsson, Bernard - Richarlison

Liverpool gegen Everton: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Premier League 07.04.2018 FC Everton FC Liverpool 0:0 FA Cup 3. Runde 05.01.2018 FC Liverpool FC Everton 2:1 Premier League 10.12.2017 FC Liverpool FC Everton 1:1 Premier League 01.04.2017 FC Liverpool FC Everton 3:1 Premier League 19.12.2016 FC Everton FC Liverpool 0:1 Premier League 20.04.2016 FC Liverpool FC Everton 4:0

Die Tabelle der Premier League