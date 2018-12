FC Chelsea gegen Manchester City heute live: Premier League im Livestream und Liveticker

Am 16. Spieltag der Premier League treffen der FC Chelsea und Tabellenführer Manchester City aufeinander. SPOX erklärt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Nur eines der letzten vier Ligaspiele konnte der FC Chelsea zuletzt gewinnen. Bei Tottenham Hotspur (1:3) und in Wolverhampton (1:2) setzte es bittere Niederlagen, sodass Chelsea nun nur noch auf Platz 4 in der Tabelle steht. Der Rückstand auf den heutigen Gegner Manchester City, das noch immer ungeschlagenen an der Tabellenspitze steht, beträgt bereits acht Zähler.

Wo und wann findet FC Chelsea gegen Manchester City statt?

Der FC Chelsea empfängt Manchester City an der heimischen Stamford Bridge in London. Das Stadion bietet Platz für 41.631 Zuschauer. Anstoß am heutigen Samstag ist um 18.30 Uhr.

Chelsea gegen ManCity im Livestream und Liveticker verfolgen

Das englische Spitzenduell könnt ihr im Livestream auf DAZN sehen. Kurz vor Beginn der Partie startet der Streaming-Dienst seine Übertragung mit Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch.

DAZN zeigt darüber hinaus auch viele weitere Spiele der Premier League sowie das Beste der Serie A, Ligue 1, Primera Division, Europa League und Champions League. Auch Fans der NFL, NBA, NHL, Darts und MMA kommen voll auf ihre Kosten. Das gesamte Angebot könnt ihr für 9,99 Euro im Monat nutzen, wobei die ersten vier Wochen im Rahmen eines Probemonats sogar kostenfrei sind.

SPOX begleitet die Partie auch im LIVETICKER für euch.

Die Tabelle der Premier League vor dem 16. Spieltag