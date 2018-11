Pep Guardiola für Jürgen Klopp der beste Trainer der Welt

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hat seinen Kollegen Pep Guardiola von Manchester City in den höchsten Tönen gelobt.

"Ich finde, Pep ist der beste Trainer der Welt. Er macht das schon ganz ordentlich", sagte Klopp im Interview bei Sky Sport News HD über den ehemaligen Bayern-Coach und jetzigen Teammanager von Manchester City.

Allerdings zeigte sich der zweimalige deutsche Meister mit Borussia Dortmund auch von der aktuellen Trainergeneration in der Bundesliga begeistert.

"Ich muss ehrlich sagen, da sind ein paar richtig interessante Jungs in Deutschland gerade am Start. Julian Nagelsmann ist wahnsinnig interessant. Florian Kohfeldt, Manuel Baum in Augsburg - das ist super spannend", sagte Klopp weiter.