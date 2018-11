Premier League, 13. Spieltag: Aubameyang führt Arsenal zum Sieg

Der FC Arsenal hat am 13. Spieltag der Premier League den Anschluss an die Spitzengruppe gehalten. Die Gunners bezwangen Bournemouth dank Ex-BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang mit 2:1 (1:1).

Die Gäste waren durch ein Eigentor von Jefferson Lerma (30.) in Führung gegangen, Joshua King (45.) sorgte Sekunden vor der Pause für den Ausgleich der Cherries. Aubameyang gelang auf Vorarbeit des ehemaligen Schalkers Sead Kolasinac in der 67. Minute der Siegtreffer. Für Aubameyang war es bereits der achte Saisontreffer in der Liga.

Bei den Gästen aus Nord-London saß 2014er-Weltmeister Mesut Özil nur auf der Bank. Der ehemalige Leverkusener Torwart Bernd Leno hielt mit einer starken Parade in der 90. Minute gegen Steve Cook den Sieg fest.

Premier League: Die Ergebnisse des 13. Spieltags

Heim Ergebnis Gast West Ham United 0:4 Manchester City Brighton & Hove Albion 1:1 Leicester City FC Everton 1:0 Cardiff City FC Fulham 3:2 Southampton FC Manchester United 0:0 Crystal Palace FC FC Watford 0:3 Liverpool Tottenham Hotspur 3:1 Chelsea AFC Bournemouth 1:2 Arsenal Wolverhampton Wanderers -:- Huddersfield Town Burnley FC -:- Newcastle United

Die Tabelle der Premier League