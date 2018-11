Premier League, 11. Spieltag: City zerlegt Southampton und ist zurück an der Spitze

Manchester City hat sich am 11. Spieltag der Premier League die alleinige Tabellenführung gesichert. Die von Pep Guardiola trainierten Citizens machten im heimischen Emirates Stadium kurzen Prozess mit dem FC Southampton und gewannen mit 6:1 (4:1).

Bereits im ersten Durchgang sorgte der amtierende englische Meister für klare Verhältnisse. Nach einem Eigentor von Hoedt nach starker Vorarbeit von Leroy Sane erhöhten Sergio Aguero (12.) und David Silva noch in den ersten 20 Minuten auf 3:0.

Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 war für Aguero gleichzeitig sein 150. Tor im 217. Premier-League-Spiel. Diese Marke erreichte vor ihm nur Alan Shearer schneller (212 Spiele). Überhaupt erzielten erst zwei Spieler 150 Tore oder mehr in Englands Elite-Klasse für einen einzigen Klub (Wayne Rooney bei Manchester United und Thierry Henry beim FC Arsenal).

Die Saints kamen zwar nach den frühen Rückschlägen noch einmal zurück und durch einen Foulelfmeter von Danny Ings zum 1:3, doch kurz vor und nach der Pause sorgte Raheem Sterling mit einem Doppelpack für die engültige Entscheidung (45.+2/67.). Sane machte mit dem Schlusspfiff noch das halbe Dutzend voll (90.+1).

Dadurch, dass der FC Liverpool am Samstagabend beim 1:1 im Topspiel gegen den FC Arsenal Punkte liegen ließ, übernahm City mit zwei Punkten Vorsprung die Tabellenführung. Am Abend kann auch der FC Chelsea mit einem deutlichen Sieg gegen Crystal Palace (JETZT live auf DAZN und im LIVETICKER) noch am FC Liverpool vorbeiziehen und ärgster Verfoger der Citizens werden.

