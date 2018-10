Hubschrauber von Leicester-City-Besitzer nach Premier-League-Spiel abgestürzt

Nach der Premier-League-Partie zwischen Leicester City und West Ham United am Samstagabend ist es unweit des King Power Stadiums zu einem Absturz des Hubschraubers von Leicester-Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha gekommen. Ob dieser an Bord war und wie viele Opfer es gegeben hat, ist noch unklar.

Der Unfall ereignete sich offenbar auf dem Parkplatz des Areals. Laut Augenzeugen eilten zahlreiche Rettungskräfte umgehend zur Absturzstelle, die von einer großen, feurigen Rauchwolke umgeben war.

"Der Hubschrauber hatte offensichtlich Schwierigkeiten und hat es gerade über das Stadion geschafft, bevor er sich drehte und abstürzte", sagte ein Augenzeuge dem Mirror. "Er schlug auf den Boden auf und ging in Flammen auf", sagte ein anderer. Es soll sich um ein Problem am Heckruder gehandelt haben, so die englische Zeitung.

"Es handelt sich um einen Vorfall in der Nähe des King Power Stadions. Die Notfalldienste sind sich der Situation bewusst und handeln entsprechend", heißt es in einem polizeilichen Statement. Ob und wie viele Menschen bei dem Absturz ums Leben gekommen sind, ist derzeit nicht bekannt. Auch ob Srivaddhanaprabha selbst an Bord war, ist noch unklar.

Der Thailänder Srivaddhanaprabha hatte Leicester City 2010 gekauft und sich für gewöhnlich nach jedem Heimspiel von einem privaten Helikopter abholen lassen. Mit ihm als Besitzer gewannen die Foxes in der Saison 2015/16 sensationell den Meistertitel in der Premier League.

Am Samstag hatten sich Leicester und West Ham 1:1-Unentschieden getrennt.